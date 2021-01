Pfizer, faux vaccin mais vrais risques

Le « vaccin » Pfizer n’est pas un vaccin

Pas au sens ori­gi­nel du moins. Encore moins au sens pas­to­rien. Il n’i­no­cule pas une forme affai­blie d’un virus natu­rel pour sti­mu­ler les réac­tions immu­ni­taires dédiées du patient. Il s’a­git de l’in­tro­duc­tion d’ARN mes­sa­ger, cette opé­ra­tion pos­sé­dant les plus grandes chances de modi­fier à terme l’ADN du corps qui le reçoit. De sur­croît il semble bien que la chaîne du virus COVID-19 n’existe pas à l’é­tat de nature. Il appa­raît des mor­ceaux de séquence créés en labo­ra­toire. On est donc très loin de l’es­prit et de la lettre du vaccin.

Le « vaccin » Pfizer n’est pas non plus un médicament

Il n’a pas sui­vi le pro­to­cole d’es­sais cli­niques affé­rent à cette qua­li­fi­ca­tion. On en est même tout juste à la moi­tié du par­cours médi­co-admi­nis­tra­tif. Dans la pré­ci­pi­ta­tion due à la course effré­née pour l’oc­cu­pa­tion du mar­ché en pre­mier, la phase III débute à peine. Ce sont d’ailleurs les vac­ci­nés d’au­jourd’­hui qui vont ser­vir de sujets d’ex­pé­ri­men­ta­tion pour cette phase. Il n’est pas cer­tain que les braves gens qui sont piqués en ce moment en soient conscients. Il est peu pro­bable qu’ils aient été clai­re­ment infor­més et ensuite soient demeu­rés volon­taires, avec consen­te­ment éclai­ré. La déon­to­lo­gie est tout aus­si bafouée que le pro­to­cole médi­cal et scien­ti­fique. Pas de phase IV, for­cé­ment. Encore moins de pre­miers élé­ments de pharmacovigilance.

Ni vac­cin ni médi­ca­ment à ce stade, le « vac­cin » Pfizer ne pos­sède pas non plus d’an­té­cé­dent connu en termes d’ex­pé­ri­men­ta­tion sur l’homme (Pr Christian Perronne : « Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vac­cins, c’est de la thé­ra­pie génique », 1 mil­lion 600 000 vues en quelques jours). Ni même de façon concluante sur l’a­ni­mal. Le seul pré­cé­dent, ce sont les OGM en culture. Avec toutes les réserves éthiques et sani­taires que l’on peut émettre.

Il reste par consé­quent hasar­deux, le mot est peut-être faible, de :

• « Vacciner » des per­sonnes jeunes, soit en-des­sous de 65 ans au sens cou­ram­ment employé pour l’é­pi­dé­mie COVID-19. Ces per­sonnes, pour la plus grande part, sont saines. Et celles qui par hypo­thèse auraient contrac­té le virus de toutes façons auraient ipso fac­to déve­lop­pé natu­rel­le­ment les défenses immu­ni­taires adé­quates.

• Modifier poten­tiel­le­ment, sans recul sur la courte ou moyenne – et encore moins longue – période l’ADN des « vac­ci­nés ». C’est un jeu d’apprenti-sorcier, sans le moindre recul chro­no­lo­gique.

• Prendre le risque de hâter la fin de vie des plus de 65 ans,