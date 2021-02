Le formatage idéologique des enseignants devient officiel

Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré

[ … ]

Article 8

L’épreuve d’entre­tien avec le jury men­tion­née à l’ar­ticle 7 porte sur la moti­va­tion du can­di­dat et son apti­tude à se pro­je­ter dans le métier de pro­fes­seur au sein du ser­vice public de l’é­du­ca­tion.

L’entretien com­porte une pre­mière par­tie d’une durée de quinze minutes débu­tant par une pré­sen­ta­tion, d’une durée de cinq minutes maxi­mum, par le can­di­dat des élé­ments de son par­cours et des expé­riences qui l’ont conduit à se pré­sen­ter au concours en valo­ri­sant notam­ment ses tra­vaux de recherche, les ensei­gne­ments sui­vis, les stages, l’en­ga­ge­ment asso­cia­tif ou les périodes de for­ma­tion à l’é­tran­ger. Cette pré­sen­ta­tion donne lieu à un échange avec le jury.

La deuxième par­tie de l’é­preuve, d’une durée de vingt minutes, doit per­mettre au jury, au tra­vers de deux mises en situa­tion pro­fes­sion­nelle, l’une d’en­sei­gne­ment, la seconde en lien avec la vie sco­laire, d’appré­cier l’ap­ti­tude du can­di­dat à :

– s’ap­pro­prier les valeurs de la République, dont la laï­ci­té, et les exi­gences du ser­vice public (droits et obli­ga­tions du fonc­tion­naire dont la neu­tra­li­té, lutte contre les dis­cri­mi­na­tions et sté­réo­types, pro­mo­tion de l’é­ga­li­té, notam­ment entre les filles et les gar­çons, etc.) ;

– faire connaître et faire par­ta­ger ces valeurs et exi­gences.