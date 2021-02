Être calife à la place du calife

« Tout homme bien por­tant est un malade qui s’ignore », disait doc­te­ment ce cher Dr Knock – alias Louis Jouvet – dans la célèbre pièce de Jules Romains « Knock ou le Triomphe de la méde­cine ».

Une comé­die grin­çante où un idéo­logue pré­ten­du­ment méde­cin prend le contrôle de tout un can­ton et étale sa volon­té de puis­sance. Et bien, la situa­tion sani­taire que nous vivons depuis l’arrivée du Coronavirus est en tout point com­pa­rable.

Le défi­lé per­pé­tuel, sur les pla­teaux de télé­vi­sion et aux micros des radios, de méde­cins auto­pro­cla­més experts ou pré­sen­tés comme tels, pour nous pro­di­guer leurs conseils anxio­gènes, pro­cède du même scé­na­rio. Ces gens-là, bien conscients d’avoir gagné un grand pou­voir – on pour­rait même dire, à cer­tains égards, LE Pouvoir – ne cessent de remettre couche sur couche pour entre­te­nir le malaise dans les esprits et se main­te­nir sous les projecteurs.

On com­prend donc qu’après une année à occu­per le devant de la scène, il leur était cruel de conce­voir un retour à l’anonymat. Le pou­voir rend ter­ri­ble­ment addict ! C’est pour­quoi ils veulent à tout prix remettre la France sous cloche pour faire durer encore leur petite période de domi­na­tion. Il fal­lait voir leur décep­tion quand le gou­ver­ne­ment a déci­dé de ne pas recou­rir pré­ci­pi­tam­ment à un troi­sième confi­ne­ment. Blessés dans leur amour propre, cer­tains man­da­rins ont aus­si­tôt affi­ché leur dépit et bran­di le spectre d’une catas­trophe immi­nente. Ils sont l’incarnation du méde­cin « Tan-pis » de la fable de Jean de La Fontaine :