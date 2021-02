Le Système en place protège les siens

Droits et debout

18 mois de pri­son ferme : telle est la très lourde sanc­tion qui m’a été infli­gée le 5 février der­nier au tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Toulon. Mes deux rosaires par jour en garde à vue ajou­tés aux « Avé Maria » avant le juge­ment n’ont donc pas suffi.

Cette nou­velle doit sur­prendre ceux qui n’é­taient pas au cou­rant que je suis dans le col­li­ma­teur de la jus­tice depuis plu­sieurs semaines. J’ai en effet vécu, en peu de temps, de dures épreuves lors de deux gardes à vue de 48 heures cha­cune (soit 96 heures). Dans l’im­mé­diat, je me gar­de­rai de trop m’ex­pri­mer sur cette condam­na­tion abso­lu­ment scan­da­leuse au regard des faits repro­chés (vio­lences). Car il n’y a rien eu du tout concer­nant ces faits du 5 décembre et cela, toutes les per­sonnes pré­sentes le savent très bien. Que dalle. Du pipeau. Du ciné­ma. En une phrase : une simu­la­tion d’agression débou­chant sur une grave condamnation.

Ma per­son­na­li­té et mes idées poli­ti­co-reli­gieuses ont visi­ble­ment for­te­ment déplu au Parquet.

Mais cela ne consti­tue en aucun cas des faits méri­tant la pri­son. Être incar­cé­ré quand on a fau­té est déjà dif­fi­cile humai­ne­ment. Être incar­cé­ré sur une injus­tice est ter­rible. La véri­té fut la grande per­dante de mon juge­ment du 5 février.

Cette affaire qui m’a mar­qué à vie fera l’ob­jet d’un livre (un « roman ») où j’é­cri­rai tout ce que j’ai vécu, dans les détails, ces der­nières semaines : l’en­chaî­ne­ment des évé­ne­ments, les anec­dotes (drôles et sou­vent dra­ma­tiques), les ren­contres, les souf­frances et sur­tout : les tra­hi­sons. Trahison immense de la mère de mes enfants. Trahison éga­le­ment de l’un de mes proches qui a signé son témoi­gnage sans l’a­voir lu !

Le ven­dre­di 5 février, avec mon avo­cat, le valeu­reux et exem­plaire Philip Fitzgerald, nous avons donc per­du une bataille. Mais nous avons com­bat­tu avec digni­té, cœur et droi­ture, dans un esprit de véri­té et d’honnêteté. Et c’est bien cela qui importe. Vaincus certes, mais droits et debout, mal­gré l’in­jus­tice. Les 4 et 5 février, en amont de cette hon­teuse condam­na­tion, j’ai vécu des moments forts humai­ne­ment et émo­tion­nel­le­ment, auprès de mon avo­cat et d’un père de famille mar­seillais avec qui je me suis lié d’a­mi­tié dans les geôles.

Ici les gens ne com­prennent pas pour­quoi je suis là. Ici on souffre en silence, et dans cer­tains cas bruyam­ment. C’est dans ces moments dif­fi­ciles où on voit qui est qui, où je vais voir qui m’aime vrai­ment sin­cè­re­ment. Aujourd’hui, je suis un homme détruit. Je dois l’a­vouer. Mais demain sera un autre jour. Par mon exem­pla­ri­té au quo­ti­dien, j’espère pou­voir fêter Noël 2021 avec mes enfants. C’est mon objec­tif premier.

Je vous invite à m’é­crire le plus sou­vent pos­sible à cette adresse :

Centre péni­ten­tiaire Toulon – la Farlède

CS 10543

Livernette Johan

Numéro d’é­crou : 25532

83041 Toulon cedex 9

Je vous répon­drai volon­tiers. Nos échanges seront pré­cieux et cer­tai­ne­ment fruc­tueux.

Pour ceux qui veulent me sou­te­nir en ache­tant mes livres, mer­ci de les com­man­der aux édi­tions Saint-Rémi.

Que le Seigneur Jésus soit avec vous et avec votre esprit.

Johan Livernette