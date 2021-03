Pourquoi la dictature sanitaire ne s’arrêtera plus

Retour en arrière, c’é­tait il y a juste un an :

L’inter­dic­tion de dépla­ce­ment en France, vul­ga­ri­sée dans les médias en nov­langue par « confi­ne­ment », est mise en place pour la pre­mière fois du 17 mars 2020 à 12 h pour trois semaines… puis recon­duit… jus­qu’au 11 mai, soit les 55 jours de Pékin.

Un galop d’es­sai pour mesu­rer la sou­mis­sion de la popu­la­tion à ces mesures liber­ti­cides et leur degré d’ac­cep­ta­tion.

C’est un succès !

Depuis lors cette inter­dic­tion sera sans arrêt recon­duite, par­tiel­le­ment ou tota­le­ment, jus­qu’au couvre-feu militaire.

Par le décret du 29 octobre 2020, une usine à gaz, le gou­ver­ne­ment expose pas moins de 47 articles qui encadrent l’en­semble de toutes ces res­tric­tions pré­ten­dues sani­taires. On en retien­dra sym­bo­li­que­ment la fer­me­ture pure et simple des restaurants.

Novembre… décembre… janvier… février… mars…

Tant que ça marche, on continue.

Depuis l’o­ri­gine, c’est toute une ingé­nie­rie sociale qui s’est mise en place avec tous les acteurs inté­res­sés à la chose. Avec la puis­sance du rou­leau com­pres­seur des médias mains­tream aux ordres. Avec les encou­ra­ge­ments appuyés des labos à vac­cins, des indus­triels des pro­duits déri­vés, masques et autres gad­gets sani­taires. Et tous les comi­tés Théodule, les agences indé­pen­dantes de san­té, les experts com­plices qui leur servent la soupe et les myriades de poli­tiques aux ordres qui passent les lois, trop contents de pou­voir étouf­fer toute vel­léi­té de mani­fes­ta­tion de masse des Gilets Jaunes et autres Gaulois réfrac­taires. Ceux qu’on nomme les complotistes.

Des mil­liers de fonc­tion­naires, agences de san­té, rédac­teurs, légistes, juristes, sont enga­gés et pro­duisent des textes, pondent des mesures, des pro­to­coles dans une com­plexi­té dont on ne sor­ti­ra plus. Ils n’ont pas fait tout ça pour rien.

Une crise qui s’installe dans la durée n’est plus une crise, c’est un système

Toutes les ins­ti­tu­tions publiques com­mu­niquent à tout va sur la manière de s’in­té­grer la crise sani­taire dans la durée. La Région Provence Alpes Côte d’Azur n’est bien enten­du pas en reste. Extrait d’un com­mu­ni­qué du pré­sident de Région, Renaud Muselier :