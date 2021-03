Passeport vaccinal, les Français disent clairement : « NON ! »

Les « contre » :

• La liber­té entra­vée par la créa­tion de citoyens de seconde zone + renie­ment d’une pro­messe pré­si­den­tielle.

• Pourquoi impo­ser un vac­cin en test sans aucun recul sur les effets, lais­sez nous vivre libre­ment et lâchez nous avec ce COVID !

• C’est une atteinte à nos liber­tés et ça laisse place à une nou­velle forme de dis­cri­mi­na­tion. Je suis très cho­qué de voir l’évolution de la nature humaine, c’est bien triste.

• C’est une intru­sion trop impor­tante dans la vie pri­vée des gens.

• Ça me fait pen­ser à l’étoile jaune !

• Amusez-vous à ça et ce pays part à la guerre civile !

• Liberté, éga­li­té et fra­ter­ni­té, des mots à se rap­pe­ler.

• L’histoire nous montre que c’est une vraie mau­vaise idée. Ce pas­se­port sera uti­li­sé comme un moyen d’asservissement.

• C’est une très claire atteinte à la liber­té ! Non vac­ci­né devient paria pour les res­tau­rants, spec­tacles, voyages en avion.. etc… Ou com­ment mar­gi­na­li­ser ceux qui ne sont pas obéissants !