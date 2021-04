Quand écologie rime avec crétinerie

Le 16 mars, la nou­velle muni­ci­pa­li­té de Poitiers, issue d’Europe Écologie-Les-Verts (EELV), a signi­fié aux deux aéro­clubs ins­tal­lés sur l’aéroport de Poitiers-Biard (LFBI) – par simple e‑mail du char­gé de la poli­tique spor­tive de la ville – que les sub­ven­tions à leurs acti­vi­tés seraient sup­pri­mées. Pourquoi ça ? Parce que madame la maire, Léonore Monchoud’huy, dans son délire sal­va­teur de la pla­nète, affirme que cette mesure s’inscrit dans la lutte contre le chan­ge­ment cli­ma­tique. Voler ayant un impact néga­tif sur l’environnement, elle explique que « la ville de Poitiers ne compte pas sou­te­nir le sport moto­ri­sé ». Les adeptes du trial, du kar­ting, de la pêche à la traîne voire du modé­lisme, qui seraient ten­tés par le mirage éco­lo­giste aux pro­chaines élec­tions, devrait y regar­der à deux fois.

Cette déci­sion a sus­ci­té, on s’en doute, une vive indi­gna­tion chez les ama­teurs : « Une déci­sion injuste, ubuesque puisque la moi­tié des adhé­rents ne sont pas concer­nés par le vol moto­ri­sé », a com­men­té Jean-Marie Arnault, pré­sident de l’aéroclub du Poitou pour le média aerobuzz.fr. Sa colère a été par­ta­gée par de nom­breux inter­nautes, scan­da­li­sés par cette déci­sion dog­ma­tique de la municipalité.

Aux diri­geants des clubs mécon­tents, ayant osé dire que voler a tou­jours fait par­tie des rêves d’enfants, Léonore Monchoud’huy a rétor­qué péremp­toi­re­ment, lors du conseil muni­ci­pal qui s’est tenu le 29 mars : « Mettre dans la même phrase “rêve d’enfant” et le fait de sau­ver des clubs aériens, je trouve que cela a quelque chose d’indécent ». Pour elle, remettre en ques­tion les sub­ven­tions aux clubs aériens, ce n’est pas nuire aux enfants mais pro­té­ger leur ave­nir : « L’aérien ne doit plus faire par­tie des rêves d’enfant », a‑t-elle été jusqu’à décla­rer dans son délire.

L’écologie punitive est en train de tourner à la tyrannie

On chasse les voi­tures des centre-villes (entraî­nant la fer­me­ture des petits com­merces qui n’y résistent pas),

on oblige les cui­sines col­lec­tives à pro­po­ser un menu végé­ta­rien tous les jours,

on sup­prime la viande des menus des can­tines sco­laires,

on veut inter­dire le pas­sage du Tour de France cycliste jugé « machiste et pol­luant » dans cer­taines villes,

on sup­prime les sub­ven­tions aux aéro­clubs et, bien sûr,

on taxe…

Ces maires fous ont pour nom Pierre Hurmic à Bordeaux, Michèle Rubirola à Marseille ou encore Grégory Doucet à Lyon, pour ne citer que les plus extravagants.

Dans leur course à la mesure la plus cré­tine, la maire de Poitiers, Léonore Monchoud’huy, vient assu­ré­ment de gagner un grand nombre de places.

Charles ANDRÉ

