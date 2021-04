Ma semaine d’observation de l’info (18 avril 2021)

L’année 2036 ver­ra le cen­te­naire de ces jeux ber­li­nois. On ne sait pas encore où ils se dérou­le­ront, mais le pré­sident de l’association olym­pique alle­mande, Richard Meng, et le direc­teur exé­cu­tif des cham­pion­nats d’Europe d’athlétisme de 2018, Franck Kowalski, ont appe­lé à la mise en œuvre d’une can­di­da­ture com­mune de l’Allemagne et d’Israël à Berlin et à Tel-Aviv. Ce qui serait pour eux « un signal fort de paix et de récon­ci­lia­tion ».

Cet évé­ne­ment serait une pre­mière mon­diale, car, en effet, jamais deux pays n’ont pour l’ins­tant orga­ni­sé conjoin­te­ment les Jeux Olympiques. Reste que ce pro­jet ne fait pas l’u­na­ni­mi­té en Allemagne, le ministre de l’Intérieur, éga­le­ment char­gé des Sports, Horst Seehofer, ayant décla­ré : « Si nous le fai­sions, nous pro­vo­que­rions un tol­lé inter­na­tio­nal et nous nui­rions à l’image olym­pique ». Aux Allemands, qui versent depuis bien­tôt 80 ans des mil­liards d’in­dem­ni­tés à l’é­tat hébreu, de déci­der.

En bref une « bonne » idée dont tout le monde se serait bien passé.

Mardi 13 avril 2021

Aux États Unis, l’ad­mi­nis­tra­tion Biden est pres­sée par la repré­sen­tante démo­crate Elissa Slotkin de clas­ser les orga­ni­sa­tions qu’elle qua­li­fie de « supré­ma­cistes blanches » comme des orga­ni­sa­tions ter­ro­ristes étran­gères. Rien de moins.

C’est ain­si que les bri­tan­niques du mou­ve­ment National Action, les Allemands de l’Atomwaffen Division, les Suédois du Mouvement de résis­tance nor­dique, ou encore les grou­pus­cules (le mot est faible) de Blood and Honour ou Combat 18, vont se retrou­ver clas­sées FTO (Foreign Terrorist Organizations).

Là où, depuis l’Europe, on peut se rendre compte de la gra­vi­té de la chose, c’est que dans la liste de ces dan­ge­reux ter­ro­ristes, Elissa Slotkin a ajou­té « Génération Identitaire », le mou­ve­ment de jeunes lan­ceurs d’a­lerte dis­sous par le ministre de l’in­té­rieur le mois der­nier. Si tous les ter­ro­ristes sont comme eux, où va t‑on clas­ser les anti-Fa et consorts ?

Mercredi 14 avril 2021

Début du Ramadan aujourd’­hui avec la nou­velle lune, et à ce pro­pos, je me per­mets de pré­sen­ter une petite annonce : je suis à la recherche d’un tweet de Darmanin pré­sen­tant ses meilleurs vœux pour Noël et pour Pâques aux Français. Si vous avez ça, écri­vez au jour­nal qui me transmettra…