Les généraux

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs du gou­ver­ne­ment,

Mesdames, Messieurs les parlementaires,

L’heure est grave, la France est en péril, plu­sieurs dan­gers mor­tels la menacent. Nous qui, même à la retraite, res­tons des sol­dats de France, ne pou­vons, dans les cir­cons­tances actuelles, demeu­rer indif­fé­rents au sort de notre beau pays.

Nos dra­peaux tri­co­lores ne sont pas sim­ple­ment un mor­ceau d’étoffe, ils sym­bo­lisent la tra­di­tion, à tra­vers les âges, de ceux qui, quelles que soient leurs cou­leurs de peau ou leurs confes­sions, ont ser­vi la France et ont don­né leur vie pour elle. Sur ces dra­peaux, nous trou­vons en lettres d’or les mots « Honneur et Patrie ». Or, notre hon­neur aujourd’hui tient dans la dénon­cia­tion du déli­te­ment qui frappe notre patrie.

– Délitement qui, à tra­vers un cer­tain anti­ra­cisme, s’affiche dans un seul but : créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les com­mu­nau­tés. Aujourd’hui, cer­tains parlent de racia­lisme, d’indigénisme et de théo­ries déco­lo­niales, mais à tra­vers ces termes c’est la guerre raciale que veulent ces par­ti­sans hai­neux et fana­tiques. Ils méprisent notre pays, ses tra­di­tions, sa culture, et veulent le voir se dis­soudre en lui arra­chant son pas­sé et son his­toire. Ainsi s’en prennent-ils, par le biais de sta­tues, à d’anciennes gloires mili­taires et civiles en ana­ly­sant des pro­pos vieux de plu­sieurs siècles.

– Délitement qui, avec l’islamisme et les hordes de ban­lieue, entraîne le déta­che­ment de mul­tiples par­celles de la nation pour les trans­for­mer en ter­ri­toires sou­mis à des dogmes contraires à notre consti­tu­tion. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est par­tout chez lui dans l’Hexagone ; il ne peut et ne doit exis­ter aucune ville, aucun quar­tier où les lois de la République ne s’appliquent pas.

– Délitement, car la haine prend le pas sur la fra­ter­ni­té lors de mani­fes­ta­tions où le pou­voir uti­lise les forces de l’ordre comme agents sup­plé­tifs et boucs émis­saires face à des Français en gilets jaunes expri­mant leurs déses­poirs. Ceci alors que des indi­vi­dus infil­trés et enca­gou­lés sac­cagent des com­merces et menacent ces mêmes forces de l’ordre. Pourtant, ces der­nières ne font qu’appliquer les direc­tives, par­fois contra­dic­toires, don­nées par vous, gouvernants.

Les périls montent, la vio­lence s’accroît de jour en jour. Qui aurait pré­dit il y a dix ans qu’un pro­fes­seur serait un jour déca­pi­té à la sor­tie de son col­lège ? Or, nous, ser­vi­teurs de la Nation, qui avons tou­jours été prêts à mettre notre peau au bout de notre enga­ge­ment – comme l’exigeait notre état mili­taire, ne pou­vons être devant de tels agis­se­ments des spec­ta­teurs passifs.

Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impé­ra­ti­ve­ment trou­ver le cou­rage néces­saire à l’éradication de ces dan­gers. Pour cela, il suf­fit sou­vent d’appliquer sans fai­blesse des lois qui existent déjà. N’oubliez pas que, comme nous, une grande majo­ri­té de nos conci­toyens est excé­dée par vos lou­voie­ments et vos silences coupables.

Comme le disait le car­di­nal Mercier, pri­mat de Belgique : « Quand la pru­dence est par­tout, le cou­rage n’est nulle part. » Alors, Mesdames, Messieurs, assez d’atermoiements, l’heure est grave, le tra­vail est colos­sal ; ne per­dez pas de temps et sachez que nous sommes dis­po­sés à sou­te­nir les poli­tiques qui pren­dront en consi­dé­ra­tion la sau­ve­garde de la nation.

Par contre, si rien n’est entre­pris, le laxisme conti­nue­ra à se répandre inexo­ra­ble­ment dans la socié­té, pro­vo­quant au final une explo­sion et l’intervention de nos cama­rades d’active dans une mis­sion périlleuse de pro­tec­tion de nos valeurs civi­li­sa­tion­nelles et de sau­ve­garde de nos com­pa­triotes sur le ter­ri­toire national.

On le voit, il n’est plus temps de ter­gi­ver­ser, sinon, demain la guerre civile met­tra un terme à ce chaos crois­sant, et les morts, dont vous por­te­rez la res­pon­sa­bi­li­té, se comp­te­ront par milliers.

Les géné­raux signa­taires :

Général de Corps d’Armée (ER) Christian PIQUEMAL (Légion Étrangère), géné­ral de Corps d’Armée (2S) Gilles BARRIE (Infanterie), géné­ral de Division (2S) François GAUBERT ancien Gouverneur mili­taire de Lille, géné­ral de Division (2S) Emmanuel de RICHOUFFTZ (Infanterie), géné­ral de Division (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), géné­ral de Brigade (2S) André COUSTOU (Infanterie), géné­ral de Brigade (2S) Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Train), géné­ral de Brigade Aérienne (2S) Antoine MARTINEZ (Armée de l’air), géné­ral de Brigade Aérienne (2S) Daniel GROSMAIRE (Armée de l’air), géné­ral de Brigade (2S) Robert JEANNEROD (Cavalerie), géné­ral de Brigade (2S) Pierre Dominique AIGUEPERSE (Infanterie), géné­ral de Brigade (2S) Roland DUBOIS (Transmissions), géné­ral de Brigade (2S) Dominique DELAWARDE (Infanterie), géné­ral de Brigade (2S) Jean Claude GROLIER (Artillerie), géné­ral de Brigade (2S) Norbert de CACQUERAY (Direction Générale de l’Armement), géné­ral de Brigade (2S) Roger PRIGENT (ALAT), géné­ral de Brigade (2S) Alfred LEBRETON (CAT), méde­cin Général (2S) Guy DURAND (Service de Santé des Armées), contre-ami­ral (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale).