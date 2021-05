N’ayez plus peur ! C’est la peur qui rend malade

Le truc avec la Covid, ce n’est pas de prou­ver si la pan­dé­mie est réelle ou non. Déjà que le simple fait que l’on doive débattre à savoir si une pan­dé­mie existe ou non, ça dit tout, mais bon…

L’idée c’est qu’il suf­fit sim­ple­ment de ne pas y croire ! Parce que selon une étude « scien­ti­fique » super sérieuse et très pous­sée, réa­li­sée par des spé­cia­listes en la matière, le virus « ima­gi­naire » attaque seule­ment ceux qui y croient ! Ceux qui ont PEUR, ceux qui res­pectent les mesures, ceux qui portent leur masque, ceux qui se tiennent loin des gens qu’ils aiment pour ne pas les conta­mi­ner par fausse ver­tu, ceux qui pensent que nous sommes des vic­times, que l’on tombe malade par mal­chance et que les autres sont res­pon­sables de notre san­té. Ceux qui passent des tests Covid et qui se font vac­ci­ner. C’est eux qui tombent malades !

Mais ceux qui se foutent du masque parce qu’ils savent l’im­por­tance de res­pi­rer de l’oxy­gène (alca­li­ni­sant pour le corps) et non du gaz car­bo­nique (aci­di­fiant pour le corps). Ceux qui ne veulent rien savoir des vac­cins parce qu’ils voient l’ab­sur­di­té d’in­jec­ter des pro­duits chi­miques toxiques et morts dans un corps orga­nique et vivant. Ceux qui conti­nuent de voir leurs proches en sachant que les contacts humains sont essen­tiels à notre bon­heur et notre immu­ni­té. Ceux qui n’ont pas besoin de se dés­in­fec­ter les mains avec du Purell parce qu’ils com­prennent l’im­por­tance des bac­té­ries sur notre corps et que les micro-orga­nismes sont nos amis et non nos enne­mis. Ceux qui prennent la res­pon­sa­bi­li­té de leur propre san­té parce qu’ils savent que c’est une ques­tion de ter­rain et que la san­té vient de l’in­té­rieur et non de l’ex­té­rieur. Ceux qui savent que Pasteur était un frau­deur et que Béchamp avait rai­son. Ceux qui com­prennent que nous ne sommes pas les vic­times de méchants virus qui nous attaquent…

Et bien ces gens-là ne pognent pas la Covid, eux ! Ils ont beau se ras­sem­bler par mil­liers et faire des manifs, des marches, se ser­rer la main, se don­ner des becs, rire, chan­ter, dan­ser, crier ensemble… Ils n’ar­rivent pas à cho­per ce putain de virus ! En plus qu’ils ne contri­buent pas à gon­fler les sta­tis­tiques parce qu’ils ne vont pas se faire tes­ter !

Alors je vous le dis : l’im­por­tant n’est pas de prou­ver si la pan­dé­mie est réelle ou non, que les masques ou les vac­cins nous pro­tègent ou non. La meilleure chose pour se pro­té­ger, c’est de ne pas y croire ! 😋 N’oubliez pas que nous sommes créa­teurs ! On crée notre réa­li­té !

Je vous invite à ne plus y croire tous ensemble demain, same­di le 1er mai à 12h00 au coin de Sherbrooke et Pie IX pour un évé­ne­ment qui mar­que­ra l’his­toire et que vous ne vou­lez cer­tai­ne­ment pas man­quer ! Allons mar­quer l’his­toire du Québec ensemble ! Dans 10 ans, vous serez fiers de dire que vous étiez là, que vous avez mani­fes­té contre la dic­ta­ture en place en 2021 lors de la « crise » du Covid. Imaginez la honte de ceux qui vivront leur éveil et qui réa­li­se­ront qu’ils sont res­tés là à rien faire, pas­sifs et sou­mis, ridi­cu­li­sant ceux qui se sont levés pour défendre leur droit à eux !

La sou­ve­rai­ne­té indi­vi­duelle, le contact humain, le par­tage, l’en­traide, le res­pect, l’a­mour, la paix, la joie sont tous des anti­dotes aux méchants microbes ! 😋

N’ayez plus peur. C’est la peur qui rend malade. La PEUR est la seule mala­die ! Et c’est au-delà de la peur que se trouvent les plus beaux cadeaux de la vie !

À demain les amis!!!!❤️