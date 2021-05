Macron a réussi à réveiller la Grande Muette

Monsieur le Président de la République,

Mesdames et Messieurs les ministres, par­le­men­taires, offi­ciers géné­raux, en vos grades et qualités,

On ne chante plus le sep­tième cou­plet de la Marseillaise, dit « cou­plet des enfants ». Il est pour­tant riche d’en­sei­gne­ments. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer :

« Nous entre­rons dans la car­rière

Quand nos aînés n’y seront plus.

Nous y trou­ve­rons leur pous­sière,

Et la trace de leurs ver­tus.

Bien moins jaloux de leur sur­vivre

Que de par­ta­ger leur cer­cueil,

Nous aurons le sublime orgueil

De les ven­ger ou de les suivre »

Nos aînés, ce sont des com­bat­tants qui ont méri­té qu’on les res­pecte. Ce sont par exemple les vieux sol­dats dont vous avez pié­ti­né l’hon­neur ces der­nières semaines. Ce sont ces mil­liers de ser­vi­teurs de la France, signa­taires d’une tri­bune de simple bon sens, des sol­dats qui ont don­né leurs plus belles années pour défendre notre liber­té, obéis­sant à vos ordres, pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos res­tric­tions bud­gé­taires, que vous avez salis alors que le peuple de France les sou­te­nait.

Ces gens qui ont lut­té contre tous les enne­mis de la France, vous les avez trai­tés de fac­tieux alors que leur seul tort est d’ai­mer leur pays et de pleu­rer sa visible déchéance.

Dans ces condi­tions, c’est à nous, qui sommes récem­ment entrés dans la car­rière, d’en­trer dans l’a­rène pour avoir sim­ple­ment l’hon­neur d’y dire la vérité.

Nous sommes de ce que les jour­naux ont nom­mé « la géné­ra­tion du feu ». Hommes et femmes, mili­taires en acti­vi­té, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sen­si­bi­li­tés, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pou­vons pas, régle­men­tai­re­ment, nous expri­mer à visage décou­vert, il nous est tout aus­si impos­sible de nous taire.

Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un cer­tain nombre d’entre nous ont connu le feu enne­mi. Certains y ont lais­sé des cama­rades. Ils ont offert leur peau pour détruire l’is­la­misme auquel vous faites des conces­sions sur notre sol.

Presque tous, nous avons connu l’o­pé­ra­tion Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les ban­lieues aban­don­nées, les accom­mo­de­ments avec la délin­quance. Nous avons subi les ten­ta­tives d’ins­tru­men­ta­li­sa­tion de plu­sieurs com­mu­nau­tés reli­gieuses, pour qui la France ne signi­fie rien ‑rien qu’un objet de sar­casmes, de mépris voire de haine.

Nous avons défi­lé le 14 juillet. Et cette foule bien­veillante et diverse, qui nous accla­mait parce que nous en sommes l’é­ma­na­tion, on nous a deman­dé de nous en méfier pen­dant des mois, en nous inter­di­sant de cir­cu­ler en uni­forme, en fai­sant de nous des vic­times en puis­sance, sur un sol que nous sommes pour­tant capables de défendre.

Oui, nos aînés ont rai­son sur le fond de leur texte, dans sa tota­li­té. Nous voyons la vio­lence dans nos villes et vil­lages. Nous voyons le com­mu­nau­ta­risme s’ins­tal­ler dans l’es­pace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son his­toire deve­nir la norme.

Ce n’est peut-être pas à des mili­taires de dire cela, argue­rez-vous. Bien au contraire : parce que nous sommes apo­li­tiques dans nos appré­cia­tions de situa­tion, c’est un constat pro­fes­sion­nel que nous livrons. Car cette déchéance, nous l’a­vons vue dans bien des pays en crise. Elle pré­cède l’ef­fon­dre­ment. Elle annonce le chaos et la vio­lence, et contrai­re­ment à ce que vous affir­mez ici où là, ce chaos et cette vio­lence ne vien­dront pas d’un « pro­nun­cia­men­to mili­taire » mais d’une insur­rec­tion civile.

Pour ergo­ter sur la forme de la tri­bune de nos aînés au lieu de recon­naître l’é­vi­dence de leurs constats, il faut être bien lâche. Pour invo­quer un devoir de réserve mal inter­pré­té dans le but de faire taire des citoyens fran­çais, il faut être bien fourbe. Pour encou­ra­ger les cadres diri­geants de l’ar­mée à prendre posi­tion et à s’ex­po­ser, avant de les sanc­tion­ner rageu­se­ment dès qu’ils écrivent autre chose que des récits de batailles, il faut être bien pervers.

Lâcheté, four­be­rie, per­ver­sion : telle n’est pas notre vision de la hié­rar­chie.

L’armée est au contraire, par excel­lence, le lieu où l’on se parle vrai parce que l’on engage sa vie. C’est cette confiance en l’ins­ti­tu­tion mili­taire que nous appe­lons de nos vœux.

Oui, si une guerre civile éclate, l’ar­mée main­tien­dra l’ordre sur son propre sol, parce qu’on le lui deman­de­ra. C’est même la défi­ni­tion de la guerre civile. Personne ne peut vou­loir une situa­tion aus­si ter­rible, nos aînés pas plus que nous, mais oui, de nou­veau, la guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement.

Le cri d’a­larme de nos Anciens ren­voie enfin à de plus loin­tains échos. Nos aînés, ce sont les résis­tants de 1940, que, bien sou­vent, des gens comme vous trai­taient de fac­tieux, et qui ont conti­nué le com­bat pen­dant que les léga­listes, tran­sis de peur, misaient déjà sur les conces­sions avec le mal pour limi­ter les dégâts ; ce sont les poi­lus de 14, qui mou­raient pour quelques mètres de terre, alors que vous aban­don­nez, sans réagir, des quar­tiers entiers de notre pays à la loi du plus fort ; ce sont tous les morts, célèbres ou ano­nymes, tom­bés au front ou après une vie de service.

Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu’il est, qui ont des­si­né son ter­ri­toire, défen­du sa culture, don­né ou reçu des ordres dans sa langue, ont-ils com­bat­tu pour que vous lais­siez la France deve­nir un État failli, qui rem­place son impuis­sance réga­lienne de plus en plus patente par une tyran­nie bru­tale contre ceux de ses ser­vi­teurs qui veulent encore l’avertir ?

Agissez, Mesdames et Messieurs. Il ne s’a­git pas, cette fois, d’é­mo­tion sur com­mande, de for­mules toutes faites ou de média­ti­sa­tion. Il ne s’a­git pas de pro­lon­ger vos man­dats ou d’en conqué­rir d’autres. Il s’a­git de la sur­vie de notre pays, de votre pays.