Michel Maffesoli : le peuple a raison de se rebeller

Dès les années 1980, Michel Maffesoli se fait l’observateur aver­ti et impla­cable des temps post­mo­dernes. Il annonce un effon­dre­ment social por­teur d’un para­doxal retour des tri­bus, ce que prou­ve­ront les décen­nies sui­vantes. Il pro­nos­tique éga­le­ment que, pro­fi­tant de la fin des idéo­lo­gies, les élites au pou­voir entendent ins­tau­rer un ordre nou­veau qu’il qua­li­fie de tota­li­ta­risme doux. Ce que démontre l’actualité récente.

De l’éruption des Gilets Jaunes deve­nus un phé­no­mène inter­na­tio­nal à la contes­ta­tion glo­bale de la ges­tion de la pan­dé­mie, des grèves émeu­tières pour contre­car­rer le libé­ra­lisme mon­dia­li­sé à la vague d’émotion pla­né­taire sus­ci­tée par l’incendie de Notre-Dame, le socio­logue du quo­ti­dien et de l’imaginaire traque, de son œil inéga­lé, le chan­ge­ment de para­digme que nous vivons.

Le règne de la ratio­na­li­té, de la tech­ni­ci­té et de l’individualité ago­nise convul­si­ve­ment sous nos yeux. Pour le meilleur et pour le pire, l’ère des révoltes a com­men­cé et ne ces­se­ra pas avant long­temps.

Cet essai flam­boyant dit pour­quoi et com­ment le peuple a rai­son de se rebel­ler.