La propagande LGBT se déchaîne

On apprend ain­si que LGBT est res­tric­tif. Il faut par­ler à pré­sent de LGBTQIA, sans oublier le + pour tous les autres.

Les entre­prises, dont ce n’est pas le rôle, le gou­ver­ne­ment, dont ce n’est pas le rôle, l’é­cole, dont ce n’est pas le rôle, créent, par ces intru­sions omni­pré­sentes et aga­çantes, un pro­blème là où il n’y en avait pas.

Pourquoi ce déferlement de propagande ? Quel est le problème ?

Ce matra­quage est bien orches­tré et s’ap­puie sur des moyens finan­ciers consi­dé­rables qui pour­raient être utiles par ailleurs. Il fut un temps où les homo­sexuels vivaient dans la socié­té sans grand pro­blème. Ils pou­vaient exer­cer des fonc­tions de haut rang, pas seule­ment dans les arts et les lettres, mais dans l’ar­mée, la presse ou les affaires. Mais il est vrai que cela se pas­sait dans la France chré­tienne, blanche et maso­chiste. Que craignent les homo­sexuels à pré­sent ? Ils ne font qu’at­ti­ser les haines et les com­mu­nau­ta­rismes. L’exa­cer­ba­tion des com­mu­nau­tés est sans doute la cause à tout ce tapage :

Diviser, diviser encore afin qu’aucune majorité ne puisse jamais se dessiner

Une mino­ri­té peut ain­si se main­te­nir au Pouvoir avec un sys­tème élec­tif majo­ri­taire. C’est bien le cas de notre Président actuel, élu avec une mino­ri­té tant au pre­mier qu’au deuxième tour.

Mais il existe peut-être une autre rai­son, inavouable : la crainte de l’ex­ten­sion de l’is­lam, into­lé­rant à cet égard.

Les LGBTQIA + prennent-ils.elles peur face à l’avancée de l’islam ?

Là encore, c’é­tait mieux avant, pour tout le monde.

Massimo Luce