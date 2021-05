En prison pour avoir décroché le drapeau européen

Pour quel­qu’un comme Pascal et la majo­ri­té des Français (*) qui n’ap­pré­cient pas spé­cia­le­ment l’Europe poli­tique qui nous a été impo­sée à la trique, il faut dire que 6 dra­peaux euro­péens au fron­ton de cette mai­rie, qui encadrent seule­ment 4 dra­peaux fran­çais, c’est de la pro­vo­ca­tion ! Un appel à la rébel­lion ! Enfin bref.

Le 6 mai, atta­blé tran­quille­ment avec des amis à dégus­ter une bonne bière en ter­rasse, notre sexa­gé­naire Saint-Martinois de 64 ans s’est lan­cé dans l’es­ca­lade pour aller décro­cher les dra­peaux bleus aux douze étoiles jaunes de la honte. Alertée, la maré­chaus­sée forte de deux gen­dar­mettes fra­giles a inter­pel­lé le rebelle.

Au tri­bu­nal, extraits des débats :

- Le juge : « Habituellement pour ce type de faits, ce sont soit des gamins, soit des per­sonnes ivres, soit des indi­vi­dus qui agissent par idéo­lo­gie. Dans quelle caté­go­rie êtes-vous ?»

- Pascal : « Plutôt par idéo­lo­gie, cette époque ne me convient pas ». Il rap­pelle le réfé­ren­dum reje­té de Maastricht, le taux d’abstention lors de la der­nière élec­tion pré­si­den­tielle… Il regrette tout de même son com­por­te­ment, « une bêtise », « une pitre­rie », se défend-il.

- La par­tie civile : Me Audrey Giordan s’irrite des argu­ments du pré­ve­nu : « Monsieur pré­tend que les gen­darmes se sont jetées sur lui pour l’interpeller. En réa­li­té, la cheffe de la bri­gade est négo­cia­trice. C’est une femme de dia­logue qui a ten­té de par­le­men­ter pen­dant vingt minutes ».

- Le pro­cu­reur : il requiert une peine de deux ans d’emprisonnement ferme et des répa­ra­tions finan­cières lourdes au pro­fit des gen­dar­mettes. N’importe quoi ! Et pour­quoi pas le bagne, tant qu’on y est ?

- L’avocat de pas­cal : Me Thierry Boufflers conteste l’état d’ivresse de son client. « Il a le sens de l’équilibre puisqu’il monte et des­cend d’une échelle ». Pas mal, à 64 ans.

- Le pré­sident du tri­bu­nal : Alain Chemama condamne Pascal à un an de pri­son au lieu de deux. Il devra rem­bour­ser le télé­phone endom­ma­gé et ver­ser 500 euros de dom­mages et inté­rêts à cha­cune des deux gen­dar­mettes fra­giles. Bien évi­dem­ment aucune vio­lence n’a été com­mise ni consta­tée par cer­ti­fi­cat médi­cal. Tout au plus, notre Pascal a « trai­té » la cheffe gen­dar­mette de « cocotte ». Propos reçus comme sexistes et désa­gréables. Personnellement, je trouve cela plu­tôt gen­til, pas vous ?

Décidément, le dra­peau euro­péen a du mal à flot­ter sur la mar­mite, la France est une cocotte minute prête à explo­ser.

Pour les Gilets Jaunes, le divorce va jus­qu’à l’au­to­da­fé du bout de tis­su détesté.

Florian Philippot, à l’occasion du 1er mai, décro­chait le dra­peau euro­péen du bâti­ment des impôts de Forbach. Le pré­sident du groupe Les Patriotes dénon­çait les neuf mil­liards d’euros qui partent en pure perte chaque année de la France vers l’Union Européenne.