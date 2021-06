Une gifle à la République ? Vraiment ?

Que s’est-il vraiment passé à Tain l’Ermitage ce mardi 8 juin ?

Le Président en tour­née de cam­pagne élec­to­rale autour de la France fai­sait escale dans la petite loca­li­té de la Drôme. Sur les images pas­sant en boucle sur les réseaux sociaux, on le voit cou­rir en échap­pant à ses gardes du corps, et se diri­ger vers un groupe de badauds mas­sés der­rière une bar­rière de sécu­ri­té. Il s’ar­rête devant un homme tran­quille et lui attrape le bras (les médias diront que c’est l’homme qui a pris le bras du pré­sident…). L’autre, sans attendre, lui assène un souf­flet en criant « Montjoye et Saint Denys, à bas la macro­nie ».

Un « geste bar­rière » qui bien sûr ali­men­ta les réac­tions toute la soi­rée et le lendemain.