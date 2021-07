Plainte contre les dirigeants français pour crime contre l’humanité

Une course contre la montre se joue dans les coulisses

Tandis que le Pouvoir ne dis­pose plus de légi­ti­mi­té démo­cra­tique, une autre menace le met gra­ve­ment en péril :

une plainte pour crime contre l’humanité, atteinte à la digni­té humaine, ser­vi­tude et géno­cide.

Ci-des­sous le com­mu­ni­qué offi­ciel du CSAPE (Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens) :