Susucre ?!

Une entre­prise de grande séduc­tion est lan­cée à tra­vers le monde entier pour inci­ter les récal­ci­trants dubi­ta­tifs à se faire vac­ci­ner. Alors on offre des bières, on mijote des petits plats tra­di­tion­nels, des paël­las, on offre des œufs frais, du pou­let, de la farine, des donuts, du café, de la glace plom­bière et autres crèmes gla­cées et même du can­na­bis…

Ailleurs ce sont des bijoux qui servent d’ap­pâts, des tis­sus, une répa­ra­tion auto­mo­bile, des voyages, des réduc­tions d’im­pôts, des pro­mo­tions dans les maga­sins, des cou­pons de réduc­tion, un mixeur ou un petit billet glis­sé dans la poche… Pour le moment, c’est la carotte, mais tout le monde connaît le pro­verbe, après la carotte, le bâton, peut-être un joli badge avec la lettre « V » ?

Souvenez-vous de la chan­son de Boris Vian, « La Complainte du pro­grès » :

Pour séduire on glisse à l’o­reille,

Ah Gudule, viens m’embrasser

Et je te don­ne­rai

un fri­gi­daire, un joli scoo­ter,

un ato­mixer, et du dun­lo­pillo,

une cui­si­nière avec un four en verre,

des tas de cou­verts et des pelles à gâteaux,

une tour­ni­quette pour faire la vinai­grette,

un bol aéra­teur pour bouf­fer les odeurs,

des draps qui chauffent, un pis­to­let à gaufres,

un avion pour deux,

[…]

une armoire à cuillers,

un évier en fer, un poêle à mazout,

un cire-godasses, un repasse-limaces,

un rata­tine-ordures, un coupe-fri­ture,

un efface-pous­sière, un chauffe-savates,

un canon à patates, un éventre-tomates,

un écorche-pou­let…

[…]

et l’on vit comme ça jus­qu’à la pro­chaine fois !

Ah, Gudule…

Alexandra SCHREYER