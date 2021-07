Macron ne peut plus compter sur la complicité des syndicats

Même si le dis­cours est très caté­go­riel, le mes­sage est clair.

Ces syndicats iront-ils au rapport de force frontal si le gouvernement impose son plan totalitaire de vaccination généralisée qui commencera par les personnels soignants ?

Aux Antilles toutes les orga­ni­sa­tions syn­di­cales de san­té (CGTM, la CDMT, Force Ouvrière, UGTM, USAM, Convergences et un syn­di­cat des infir­miers libé­raux) sont déjà entrées dans le rap­port de force en dépo­sant un pré­avis de grève illi­mi­tée pour le 21 juillet 2021.

Emmanuel Macron a encore plus d’un tour dans son sac. Mais il est aus­si beau­coup plus fra­gi­li­sé que lors de l’é­mer­gence de la contes­ta­tion des Gilets Jaunes, notam­ment à cause de l’absence totale de légi­ti­mi­té démo­cra­tique confir­mée d’é­lec­tion en élec­tion, et notam­ment bien sûr depuis les récentes élec­tions régio­nales. Un Pouvoir qui ne s’ap­puie plus que sur moins de 10% des citoyens pour­ra-t-il impo­ser par la force des mesures aus­si dra­co­niennes qu’une injec­tion d’une potion sus­pecte à l’en­semble de la population ?

Macron, c’est pas gagné !

Massimo Luce