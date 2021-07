Étoile jaune©, propriété intellectuelle !

Mais là, NON, NON et NON ! Chers mani­fes­tants anti-vaX : on ne touche pas à l’Étoile jaune©®™. Chasse gar­dée.

Certes, l’Histoire de l’Humanité est riche de ses géno­cides. De Staline à Mao, en pas­sant par les Vendéens mas­sa­crés par la Révolution fran­çaise. Et puis les Amérindiens, les Kurdes, les chré­tiens d’Orient. La palme de ce sinistre clas­se­ment revient aux conqué­rants musul­mans qui ont mas­sa­cré au moins 200 mil­lions d’in­fi­dèles lors de leur conquête de l’Afghanistan et de l’Inde. Record curieu­se­ment qua­si­ment incon­nu des don­neurs de leçons modernes. C’est que le mètre éta­lon du géno­cide, la réfé­rence abso­lue, la Palme d’Or du crime indus­triel, l’in­dé­pas­sable, c’est, pour l’é­ter­ni­té, la Shoah. On peut rire de tout, enfin des autres mas­sacres, mais pas uti­li­ser l’Étoile jaune. C’est non seule­ment pro­fa­na­toire mais illégal.

Mécontents de la poli­tique démo­cra­tique et pro­gres­siste macro­nienne, Gilets Jaunes, Blouses blanches et autres gau­lois réfrac­taires, veuillez res­ter dans les clous ! Macron n’a rien d’un dic­ta­teur, qu’on se le dise. Exprimez votre mécon­ten­te­ment de façon plus répu­bli­caine, en chan­ton­nant quelques bluettes sur un pas de polka :

Deux pas en avant, Macron il est méchant ♪

Trois pas en arrière, il faut faire marche arrière ♫

Qui ne saute pas aime les vaxins, You !

Michel Lebon

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : la rouelle du Moyen-Âge, ancêtre de l’Étoile jaune.

(1) Pour leur mal­heur, les jour­na­listes du Monde font fi de cet aver­tis­se­ment de Nietzsche : « Ce qui me désole, ce n’est pas que tu m’aies men­ti. C’est que doré­na­vant je ne pour­rai plus te croire. »