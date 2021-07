Les malades du Q r‑code

Il n’est plus un coin de table de bis­trot, une affiche, un pass sani­taire qui n’é­chappe à cette œuvre d’art contem­po­rain : le QR-code. Entre com­pres­sion de César et géo­mé­trie de Vasarely.

C’est armé de votre smart­phone et de son appli­ca­tion « Lecteur de QR-code » qu’il vous fau­dra déam­bu­ler dans ce monde vir­tua­li­sé qu’on nous mijote pour accé­der à tout.

Le Sésame ouvre-toi d’Ali Baba ver­sion 2.0 pour les temps modernes.

À tous les gens qui sont des­cen­dus dans la rue ce same­di 17 juillet 2021 pour dénon­cer le « mou­chard nazi­taire QRcodé » qui vous trace et vous traque, ne res­tez pas à la remorque du Progrès ! Lancez vos contre-offen­sives numé­riques ! Créez votre QR Code et inon­dez la France de vos mes­sages dis­si­dents !

Une rapide recherche sur votre navi­ga­teur inter­net pré­fé­ré « Générateur de QR-code gra­tuit » et vous avez l’embarras du choix, par exemple :