Nice : mobilisation historique contre le passeport numérique

On se demande vrai­ment com­ment Nice Matin n’a vu que… 6 000 mani­fes­tants ! Le pré­po­sé au comp­tage a dû s’as­sou­pir, à moins que notre quo­ti­dien régio­nal sub­ven­tion­né n’ait reçu ses chiffres direc­te­ment depuis Paris.

Cela explique pour­quoi les chiffres de vac­ci­nés, de malades, de gué­ris, de morts suite au vac­cin, etc. n’ont plus aucune cré­di­bi­li­té.

« Ce qui me désole, ce n’est pas que tu m’aies men­ti. C’est que doré­na­vant je ne pour­rai plus te croire », nous pré­vient Nietzsche.

Massimo Luce