Le retour à la barbarie

Ainsi donc nos diri­geants pro­gres­sistes inter­disent l’en­trée des hôpi­taux et des écoles aux per­sonnes non vaccinées.

En quelques jours la France est tombée en barbarie

Tant de siècles de lutte et d’ef­forts pour bâtir une civi­li­sa­tion s’ef­fondrent sous les oukases d’une clique tyran­nique. Nous vivons aujourd’­hui en France sous l’é­gide de diri­geants qui mettent en place une dis­cri­mi­na­tion à l’ob­ten­tion de soins. Inouï ! Infâme ! Notons que pour assu­rer leur bonne conscience, les quelques rares dépu­tés qui ont voté cette loi hon­teuse ont ajou­té « sauf urgence ». Les urgen­tistes ne seront pas tenus de véri­fier si l’ac­ci­den­té de la route ou les malades car­diaques ont été préa­la­ble­ment injec­tés de la potion magique (qui ne gué­rit et ne pro­tège de rien). Mais pour tous les autres, allez d’a­bord vous faire injec­ter, et puis reve­nez nous voir.

Il est minuit Docteur Schweiter !

Il est minuit et la France entre dans une nou­velle période sombre de son Histoire. Ce qui a fait la gloire de notre civi­li­sa­tion est effa­cé d’un oukase présidentiel.

À pré­sent on ne soi­gne­ra plus que les por­teurs de l’Ausweis règlementaire.

« Ceux qui ne peuvent se sou­ve­nir du pas­sé sont condam­nés à le répé­ter » (George Santayana). C’est ce qu’il se passe actuel­le­ment en France et sur une bonne par­tie de la pla­nète, mais en France avec un zèle par­ti­cu­lier lié à l’ar­deur de notre président.

Même chose pour les écoles

Alors que les jeunes géné­ra­tions ne sont pas concer­nées par un quel­conque risque viral, nos diri­geants ont déci­dé qu’il fal­lait aus­si les injec­ter. Pourquoi ? Et pour contraindre à cette opé­ra­tion tyran­nique, un chan­tage se fait sur le fait d’ac­cueillir ou non les enfants à l’é­cole puisque le ministre de l’Éducation natio­nale veut évin­cer (sic !) les élèves non por­teurs du QR Code magique.

Au secours Jules Ferry !

Et puis, si comme cela ne suf­fi­sait pas, nos diri­geants ont déci­dé d’affa­mer les récal­ci­trants au pas­se­port numé­rique en leur inter­di­sant l’en­trée dans les magasins.