Nice : le Pouvoir ne parvient pas à endiguer la colère populaire

Les divers relais média­tiques gou­ver­ne­men­taux avaient mis le paquet pour saper le ras­sem­ble­ment des Niçois ce same­di 7 août 2021 après le suc­cès des mani­fes­ta­tions des 24 et 31 juillet.

Plus ils en font, plus les men­songes et les mani­pu­la­tions appa­raissent, plus les Français prennent conscience des dif­fé­rents dan­gers qui les menacent.

Ce same­di 7 août la plus impor­tante mani­fes­ta­tion niçoise de tous les temps s’est dérou­lée pai­si­ble­ment dans les artères de la métro­pole de la Côte d’Azur.

Nice Provence Info a vou­lu ins­crire cet évé­ne­ment excep­tion­nel dans les archives en vous pro­po­sant ce repor­tage pho­to­gra­phique com­plet qui fera revivre ces moments à ceux qui y ont par­ti­ci­pé et qui don­ne­ra un reflet aus­si com­plet que pos­sible à ceux qui n’en étaient pas.

Nous n’a­vons repris dans ce dia­po­ra­ma que les nou­veaux slo­gans depuis ceux du 31 juillet.