Aux armes citoyens !

À chaque fois, c’est le même scé­na­rio. On des­cend dans la rue deman­der 10%, on obtient 0,10%. Et les syn­di­cats de com­mu­ni­quer :

ON A GAGNÉ ! ON A GAGNÉ !

Ce qui caractérise ce nouveau mouvement populaire, c’est qu’il rassemble toutes les couches sociales de la population, toutes les générations, toutes les professions.

Espérons que ces gens sau­ront res­ter dans la contes­ta­tion, avec ce que cela sup­pose de vio­lence, ne fût-t-elle que ver­bale si ce n’est physique.