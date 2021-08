Nouvelle démonstration de force des antipass à Nice ce samedi 14 août

Ah bon ?

Nous qui étions sur place, en pleine cani­cule, avons été impres­sion­nés par l’in­dé­fec­tible déter­mi­na­tion des Niçois. Ils étaient certes moins nom­breux que le same­di pré­cé­dent, qui avait ras­sem­blé un nombre his­to­rique de mani­fes­tants, mais cela peut se com­prendre eu égard à la date (mi-août) et à la forte cha­leur (36 à 38° dans les rues de Nice). Les slo­gans sont plus per­ti­nents que jamais et reflètent une indé­niable et inédite prise de conscience poli­tique.

Nous rela­tons ci-des­sous en images cette créa­ti­vi­té et cette déter­mi­na­tion expri­mées dans une ambiance qui est tou­jours res­tée digne.