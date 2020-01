Je ne sais ni lire, ni écrire, mais…

… je ne suis pas raciste.

L’objectif de l’Éducation Nationale n’est plus d’ins­truire comme ce fut son rôle pen­dant un siècle, mais d’é-duquer (éty­mo­lo­gie : ex-ducere, conduire dehors). Du reste l’Instruction publique a cédé la place à l’Éducation natio­nale.



Le temps est loin où les fils de pay­sans deve­naient ingé­nieurs, avo­cats, méde­cins à l’is­sue d’un par­cours sco­laire exi­geant et sélec­tif. À pré­sent seuls les fils, ou les filles, des caté­go­ries finan­ciè­re­ment très aisées, sont ingé­nieurs, avo­cats, méde­cins et, sum­mum d’une sco­la­ri­té réus­sie et entrée par la grande porte, énarques !

L’école ne sert plus à iden­ti­fier les talents, les capa­ci­tés, les apti­tudes. Non ! L’école sert à mode­ler les enfants pour les faire entrer sans dou­leurs dans le brouet du mon­dia­lisme. La seule leçon qu’il faut rete­nir, c’est : les races n’existent pas. Tout le reste n’est que de peu d’im­por­tance pour se pré­pa­rer à livrer des piz­zas en moby­lette pour Deliveroo ou, pour les meilleurs, des colis en camion­nette pour Amazon parce-qu’ils auront pu pas­ser le per­mis de conduire. Les livres sco­laires inculquent aux jeunes enfants que le Français est d’a­bord noir. Le mot iden­ti­té, qui par ailleurs est un gros mot notam­ment dans sa décli­nai­son qua­li­fi­ca­tive « iden­ti­taire », n’est com­pris que dans l’ac­cep­tion « carte d’i­den­ti­té » sur laquelle on peut être blanc ou noir, mais de pré­fé­rence noire, comme ci-des­sous : Si l’é­lève est blanc, c’est par pur hasard, car il aurait pu tout aus­si bien être noir, comme dans l’exemple du livre. Qu’on se le dise.

Du reste les bons parents se mélangent et le métis­sage est la norme : Les pré­noms enra­ci­nés et por­teurs d’i­den­ti­té comme Caroline, Paul, Manon (chré­tiens), Aïcha, Kader, Mehdi (musul­mans), laissent la place à des pré­noms sans his­toire et glo­ba­li­sé : Léa et Loris. Des pré­noms passe-par­tout afin de pou­voir plus faci­le­ment émi­grer, puisque la France n’est plus qu’un hôtel(1). Pas sûr tou­te­fois que Léa et Loris faci­litent l’in­té­gra­tion dans un pays musul­man. Mais déjà l’i­den­ti­té fran­çaise et chré­tienne est bri­sée, et ça, c’est impor­tant.

Je ne sais ni lire, ni écrire…

… je ne sais pas si je suis un garçon ou une fille.

Si l’é­lève est un gar­çon, ou une fille, c’est par pur hasard éga­le­ment, car il aurait pu tout aus­si bien être une fille ou un gar­çon. Qu’on se le dise.

La théo­rie rava­geuse du trans­genre est entrée à l’é­cole et elle est incul­quée aux enfants. La preuve :

Dès le plus jeune âge, après le doute sur son iden­ti­té eth­nique et cultu­relle, l’é­cole sème le doute sur l’i­den­ti­té sexuelle de l’é­lève. Du reste la sexua­li­té n’est qu’une affaire de jouis­sance hédo­niste et indi­vi­duelle. Les bébés pour­ront être fabri­qués sur com­mande puisque la GPA, sans père ni mère, se met en place.

Mais ce n’est pas tout !

Je ne sais ni lire, ni écrire…

… mais je sais que le loup est gen­til !

Là, on se demande bien pour­quoi l’Éducation natio­nale inculque à nos jeunes enfants que le loup est gen­til et her­bi­vore. Pourquoi pas végan ? Qu’est-ce que cela vient faire dans les pro­grammes ? Mais si « le loup ne dévore pas que des his­toires » et qu’il « n’aime pas la viande », alors qu’est-ce qu’il mange ? Réponse : du chou ! Si, si ! Comme ici à l’é­cole pri­maire de Tende :