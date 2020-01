Nice Acropolis : Christian Estrosi se tire une balle dans le pied

Christian Estrosi nous explique pour­tant que c’est au nom de… l’é­co­lo­gie (!) qu’il rase­ra ce bâti­ment. Son ancien pre­mier adjoint, Benoît Kandel, se « demande si Christian Estrosi n’a pas été envoû­té par Greta Thunberg ».

Christian Estrosi nous explique qu’il était déjà éco­lo en 2012, et c’est pro­ba­ble­ment la rai­son pour laquelle il bétonne toute la plaine du Var.

L’opposition fait ses choux gras de ce que Nice Matin désigne comme une lubie. Le can­di­dat d’op­po­si­tion le plus en pointe, Philippe Vardon, ne laisse pas pas­ser l’oc­ca­sion : « Ces tra­vaux mas­sifs, répé­ti­tifs, n’en finissent plus de trau­ma­ti­ser la ville. Les Niçois, et notam­ment les habi­tants du centre, aspirent désor­mais à un peu de tran­quilli­té et à une cité apai­sée.

Bien sûr, Christian Estrosi n’a pas avan­cé le moindre chiffre concer­nant le coût de cette nou­velle folie. Il semble évident que ces nou­veaux tra­vaux rime­ront avec de nou­veaux impôts, et que c’est encore la dette qui conti­nue­ra de se creu­ser aus­si.» et il conclut : « Christian Estrosi ne se veut plus un maire-bâtis­seur mais désor­mais un maire-démiurge.»

Les pro­prié­taires des deux hôtels voi­sins ont appris dans Nice Matin que la démo­li­tion du théâtre natio­nal et du Palais Acropolis incluait éga­le­ment la des­truc­tion de leurs éta­blis­se­ments !

Glup !

Face à ce tol­lé una­nime, le direc­teur de cam­pagne ras­sure : « Tout sera mené dans la concer­ta­tion et le consen­sus » et de pré­ci­ser : « C’est un pro­jet du can­di­dat Estrosi, pas du maire !» Comprenne qui pour­ra.

Massimo Luce