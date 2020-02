Et si on se passait de la Chine ?

Ceux qui tirent pro­fit de ce com­merce sont ceux qui tiennent aujourd’­hui le haut du pavé :

• les grands patrons qui vendent le savoir-faire et leurs usines clé en main (par exemple Air Bus, Renault ou ceux qui ont ven­du le labo­ra­toire de viro­lo­gie de Wuhan, etc.),

• ceux qui importent des pro­duits low cost et mettent en péril les uns après les autres tous les pans de notre indus­trie (tex­tile avec toutes les enseignes mon­dia­li­sées, manu­fac­tu­rière avec par exemple Ikea),

• les arma­teurs qui pol­luent les airs avec leurs avions et les mers avec leurs porte-conte­neurs, et bien sûr

• les ban­quiers, sans foi ni loi et apa­trides, qui s’en­ri­chissent de l’argent qui tourne.

Ce com­merce mon­dia­li­sé ne fait pas que des heu­reux, mais on n’en­tend pas les « per­dants de la mon­dia­li­sa­tion » car « ils n’ont pas réus­si ». Citons :

• les ouvriers des usines délo­ca­li­sées, relé­gués aux petits bou­lots : le Système pré­fère leur allouer des sub­sides pour qu’ils se taisent plu­tôt que de créer les condi­tions d’un emploi local pérenne,

• les petits arti­sans et les petits patrons dont les pro­duits ne peuvent pas concur­ren­cer la came­lote chi­noise,

et puis aus­si

• tout le monde avec la pol­lu­tion liée au trans­port des mar­chan­dises et des per­sonnes. Voilà pour­quoi le Système nous abru­tit avec LE Climat et culpa­bi­lise les arti­sans qui « roule en die­sel la clope au bec » (selon la triste expres­sion de Benjamin Griveaux, secré­taire d’État auprès du Premier ministre et can­di­dat des nan­tis de ceux qui ont réus­si à la mai­rie de Paris). Cette foca­li­sa­tion a pour but de détour­ner nos regards de la pol­lu­tion liée à l’ar­dente cir­cu­la­tion mon­dia­li­sée. De ce point de vue, tout le monde est per­dant, mais nous le paie­rons plus tard avec nos can­cers et nos Alzheimer. D’ici là cer­tains auront pris du bon temps. « Après moi le déluge ! »

• la France en tant que nation est la grande per­dante de ce com­merce avec la Chine : Le défi­cit com­mer­cial avec la Chine atteint 30 mil­liards, mal­gré nos Airbus ! De sur­croît Airbus vend des avions et le savoir-faire afin que bien­tôt les Chinois vendent des avions chi­nois. Les Chinois négo­cient des contrats de trans­ferts de tech­no­lo­gie ce qui leur per­met de rat­tra­per en quelques années des siècles d’ap­pren­tis­sage que nous bra­dons car nous bra­dons tout. Les Chinois sont ain­si capables d’en­voyer des hommes dans l’es­pace et des satel­lites sur la Lune. Pas l’Europe !

Avec leur sur­plus com­mer­ciaux, les Chinois achètent nos aéro­ports.

Si nous arrêtions, ou si nous réduisions drastiquement nos échanges avec la Chine, c’est bien celle-ci qui serait perdante

Bien sûr les grands patrons vien­draient se lamen­ter dans la presse et auprès des poli­tiques car ils tiennent, répé­tons le, le haut du pavé. Ils ont la main sur les médias, et donc sur le Pouvoir poli­tique. Pourtant cette situa­tion effa­ce­rait ce défi­cit com­mer­cial rui­neux et des­truc­teur de com­pé­tences enra­ci­nées. Cela relan­ce­rait une vraie indus­trie de ter­roirs : les petites entre­prises qui créent de la valeur confis­quée par une pres­sion fis­cale insup­por­table retrou­ve­raient un mar­ché sol­vable de proxi­mi­té.

Cette recom­man­da­tion fut déjà expri­mée par Maurice Allais, major de l’é­cole Polytechnique, prix Nobel d’é­co­no­mie en 1988. Maurice Allais annon­çait les dan­gers d’un com­merce mon­dial débri­dé, et il pré­co­ni­sait une concur­rence régu­lée au sein de grands blocs éco­no­miques. Dans sa lettre-tes­ta­ment il écri­vait en 2009 :