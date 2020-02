Prunes à Cagnes, pas de mea culpa du maire qui se défausse

Je ne suis pas le seul, les Cagnois en ont ras le bol.

Un témoignage parmi des centaines d’autres :

Martine : Idem à peine sta­tion­née, les vau­tours sont là, je vou­lais régler avec une pièce de 2 euros et leur horo­da­teur ne prend pas, bref un agent vite là pour me ver­ba­li­ser et rien n’in­dique que les 2 euros ne sont pas accep­tés.

Pris un PV un 14 juillet pen­sant que c’é­tait férié comme sur Nice (sta­tion­ne­ment gra­tuit sur Nice les jours fériés). Je me suis pris la majo­ra­tion après récla­ma­tion.

Le pire à Cagnes/​Mer c’est à peine sta­tion­né vous avez un PV ! Même pas le temps de reti­rer un ticket ! Grave ! Plus jamais à Cagnes/​Mer.

Assailli par les plaintes, Louis Nègre le maire a publié ce com­mu­ni­qué dans Nice-Matin ce 19 février ; qui méri­te­ra de figu­rer dans notre rubrique « Ma bonne semaine de mau­vaise foi » :

Pas de mea culpa pour Louis Nègre ! Le dysfonctionnement de sa boutique Indigo/​Streeteo, ça n’est pas lui !

On y lit :

• Que c’est un employé mal­veillant de Streeteo…

… qui fait de l’ex­cès de zèle ver­ba­li­sa­teur pour le compte de l’op­po­sante Josiane Piret une de ses ex(colistière) qui veut deve­nir calife à sa place.

• Qu’il veut por­ter plainte contre X…

… Je lui sug­gère de mettre un nom sur ce X : Louis Nègre. Streeteo, c’est sa créa­tion !

• Que ce n’est pas le maire qui décide de faire pleu­voir des PV…

… Niveau cour de mater­nelle : « C’est pas moi, c’est lui ! »

• Qu’il a envoyé un recom­man­dé à Streeteo…

… Qui est l’employeur du vilain ver­ba­li­sa­teur, pas lui !

• Qu’enfin, son Streeteo, filiale d’Indigo n’est pas une filiale de Vinci.

Pour rap­pel, M. le Maire : 2001 créa­tion de Vinci, 2015 Vinci Park devient Indigo. Mais qu’im­porte de savoir qui est qui chez vous et vos com­plices détrous­seurs d’au­to­mo­bi­listes ! Au final, « C’est tou­jours nous qui payent » selon l’ex­pres­sion popu­liste.

Michel Lebon