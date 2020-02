Les élections en quarantaine ?

Faut-il mettre l’isoloir des élections municipales à l’isolement ?

Corona, de l’Espagnol : cou­ronne

Déchu, le Roi car­na­val de Nice a dépo­sé sa cou­ronne. Estrosi le maire de Nice a annon­cé l’an­nu­la­tion du car­na­val par mesure de pré­cau­tion. Il est sui­vi du maire de Menton et pour bien d’autres mani­fes­ta­tions. Cela ne chan­ge­ra pas grand-chose pour les Niçois déjà par­qués à l’extérieur de leur car­na­val.



Il n’y a plus un Niçois sur les gra­dins payants à 26 euros. La pré­sence d’é­ven­tuels tou­ristes chi­nois ou tifo­si ita­liens a eu rai­son de cette fête jadis popu­laire et à pré­sent mon­dia­li­sée pour laquelle l’aéro­port de Nice devra s’a­gran­dir encore et encore.

Deux mois après la décla­ra­tion de cette grippe asia­tique, qui est fan­tas­mée comme une pan­dé­mie à venir, le bilan est lourd. Déjà deux morts en France. Et oui, quand même ! Mondialisation oblige, le stress est mon­dia­li­sé. Témoignage lu sur les réseaux sociaux :

« J’ai fait mes courses à Carrefour Antibes et c’était le désert. Une employée m’a indi­qué que les deux cas de coro­na­vi­rus sur La Fontonne et Mougins en étaient res­pon­sables. Et hop ! Fini les grèves et autres mani­fes­ta­tions avec cette psy­chose ».

De par­tout, la résis­tance médi­cale à l’op­pres­seur viral s’or­ga­nise à grands coups média­tiques. Il y a ceux qui ali­mentent la psy­chose pour ceux qui tirent les ficelles. En pre­mier chef, les labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques.

Et tous les oppor­tu­nistes.

Alors que les médias devraient être les cur­seurs au taquet sur les élec­tions muni­ci­pales dans deux semaines, silence radio com­plice. Pour LREM, com­prendre La Raclée En Marche annon­cée, ce Corona est une aubaine. Défense de par­ler de ce qui fâche.