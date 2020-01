Aéroport de Nice : le grotesque enfumage

En pleine cam­pagne mas­sive « Pour le cli­mat » qui frise à l’hys­té­rie, notam­ment chez les ado­les­cents, alors que le matra­quage média­tique fait rage sur l’ab­so­lue néces­si­té de réduire notre pro­duc­tion de CO 2 , l’aé­ro­port de Nice, situé en pleine ville comme on peut le voir sur la vue aérienne ci-des­sus, annonce son exten­sion pour accueillir un tra­fic aéro­por­tuaire supé­rieur.

Oublié le climat ? Oublié le CO 2 ? Oubliées les nuisances sonores ?

Pas du tout ! L’aéroport s’est lan­cé dans une gro­tesque cam­pagne d’en­fu­mage pour nous faire gober que le futur aéro­port sera vert. VERT. Si ! Si !

Encore plus d’a­vions et « Zéro CO 2 », nous dit-on. Ah bon ?

Cet enfu­mage est relayé par la presse locale sub­ven­tion­née par l’argent public (celui de nos impôts) : Vous qui êtes per­sé­cu­tés parce-que vous uti­li­sez votre camion­nette die­sel pour dépan­ner vos clients, la clope au bec, vous vous deman­dez com­ment un tra­fic aérien accru peut induire un objec­tif « Zéro CO 2 » !

On va vous expliquer : l’objectif « Zéro CO 2 » concerne les bâtiments, pas les avions :

Imaginez que l’on dise : objec­tif « Zéro CO 2 » pour le tra­fic rou­tier car on ne tient compte que des routes et pas des voi­tures !

Chacun le sait bien : ce qui pol­lue dans le tra­fic aérien, ce sont les bâti­ments au sol, pas les avions ! Ce qu’il faut rete­nir de cette cam­pagne d’en­fu­mage de l’aé­ro­port de Nice, c’est :

Le trafic aérien, épine dorsale du mondialisme, ne pollue pas !

Qu’on se le dise !

Des mil­liers d’a­vions sillonnent donc le ciel sans pro­duc­tion de CO 2 . Le CO 2 , c’est pour vous !

Il en est de même des tita­nesques porte-conte­neurs ou des navires de croi­sières qui ne pol­luent pas !

L’économie mondialisée a besoin de ce trafic mondialisé intense et peu onéreux