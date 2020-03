Confinement, vers l’humanité en batterie

Mondialisation (mal)-heureuse oblige, à chaque fois les solu­tions doivent être mon­diales. On se tourne vers l’OMS, l’OMC, l’ONU et toutes ces struc­tures inter­na­tio­nales qui nous imposent leurs règles supra­na­tio­nales aux dépens de toutes les nations qui se sou­mettent à ce Nouvel Ordre Mondial.

« Il parait que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c’est une crise. depuis que je suis petit c’est comme ça. » disait le phi­lo­sophe Coluche. En effet, une crise qui s’ins­talle dura­ble­ment, ce n’est plus une crise, c’est un sys­tème.

À chaque fois, c’est le même pro­ces­sus. On crée un état de sidé­ra­tion des foules pour les ame­ner à accep­ter les solu­tions qui s’im­posent :

toujours vers moins de liberté, plus de contrôles.

Nous sommes donc, coro­na­vi­rus oblige, en état de crise sani­taire mon­diale. Aujourd’hui, c’est tout un pays, l’Italie, qui est contraint de se confi­ner dans son petit espace vital. Votre loge­ment devient votre cel­lule, de crise. Chez nous les écoles ferment les unes après les autres. La socié­té s’or­ga­nise : ensei­gne­ment à domi­cile, télé­tra­vail. On nous invite à ne plus sor­tir, même bien pire, si on se sent malade, ne pas aller voir son méde­cin, ne pas aller aux urgences qui menacent d’être sub­mer­gées. Crevez chez vous, devant votre télé.

C’est clair, à près de huit mil­liards d’êtres humains, bien­tôt dix, quinze, on ne pour­ra plus se bala­der, voya­ger, vivre, sans mettre en péril les éco­sys­tèmes, la couche d’o­zone et j’en passe. Le confi­ne­ment que nous récla­mons, sinon on va tous mou­rir de mala­die « coro­na­rienne », nous laisse pré­sa­ger de ce que sera nos vies demain, de ce qui se pré­pare.