Préparer la sortie de grippe

« L’Histoire nous apprend que l’hu­ma­ni­té n’é­vo­lue signi­fi­ca­ti­ve­ment que lors­qu’elle a vrai­ment peur : elle met alors d’a­bord en place des méca­nismes de défense ; par­fois into­lé­rables (des boucs émis­saires et des tota­li­ta­rismes) ; par­fois futiles (de la dis­trac­tion) ; par­fois effi­caces (des thé­ra­peu­tiques, écar­tant si néces­saire tous les prin­cipes moraux anté­rieurs). Puis, une fois la crise pas­sée, elle trans­forme ces méca­nismes pour les rendre com­pa­tibles avec la liber­té indi­vi­duelle et les ins­crire dans une poli­tique de san­té démo­cra­tique.

La pan­dé­mie qui com­mence [NDLR : nous sommes en 2009, il s’a­git de l’é­pi­dé­mie de grippe H1N1] pour­rait déclen­cher une de ces peurs struc­tu­rantes.

Si elle n’est pas plus grave que les deux pré­cé­dentes peurs liés à un risque de pan­dé­mie (la crise de la vache folle de 2001 en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine), elle aura d’abord des consé­quences éco­no­miques signi­fi­ca­tives (chute des trans­ports aériens, baisse du tou­risme et du prix du pétrole) ; elle coû­te­ra envi­ron 2 mil­lions de dol­lars par per­sonne conta­mi­née et fera bais­ser les mar­chés bour­siers d’environ 15 % ; son impact sera très bref (le taux de crois­sance chi­nois n’a bais­sé que pen­dant le deuxième tri­mestre de 2003, pour explo­ser à la hausse au troi­sième) ; elle aura aus­si des consé­quences en matière d’organisation (en 2003, des mesures poli­cières très rigou­reuses ont été prises dans toute l’Asie ; l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place des pro­cé­dures mon­diales d’alerte ; et cer­tains pays, en par­ti­cu­lier la France et le Japon, ont consti­tué des réserves consi­dé­rables de médi­ca­ments et de masques).

Si elle est un peu plus grave, ce qui est pos­sible, puisqu’elle est trans­mis­sible par l’homme, elle aura des consé­quences véri­ta­ble­ment pla­né­taires : éco­no­miques (les modèles laissent à pen­ser que cela pour­rait entraî­ner une perte de 3 tril­lions de dol­lars, soit une baisse de 5 % du PIB mon­dial) et poli­tiques (en rai­son des risques de conta­gion, les pays du Nord auront inté­rêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médi­ca­ments aujourd’hui sto­ckés pour les seuls plus riches) ; une pan­dé­mie majeure fera alors sur­gir, mieux qu’aucun dis­cours huma­ni­taire ou éco­lo­gique, la prise de conscience de la néces­si­té d’un altruisme, au moins inté­res­sé.

Et, même si, comme il faut évi­dem­ment l’es­pé­rer, cette crise n’est pas très grave, il ne fau­dra pas oublier, comme pour la crise éco­no­mique, d’en tirer les leçons, afin qu’a­vant la pro­chaine – inévi­table - on mette en place des méca­nismes de pré­ven­tion et de contrôle, ain­si que des pro­ces­sus logis­tiques de dis­tri­bu­tion équi­table des médi­ca­ments et de vac­cins. On devra, pour cela, mettre en place une police mon­diale, un sto­ckage mon­dial et donc une fis­ca­li­té mon­diale. On en vien­dra alors, beau­coup plus vite que ne l’au­rait per­mis la seule rai­son éco­no­mique, à mettre en place les bases d’un véri­table gou­ver­ne­ment mon­dial. »