La chloroquinine et le coronavirus

On apprend alors que le mari d’Agnès Buzyn, mon­sieur Levy, s’est fâché avec Didier Raoult, en refu­sant les labels de l’Inserm au centre de recherche mon­dia­le­ment répu­té (IHU) que celui-ci diri­geait. En octobre 2019, mon­sieur Levy, pré­sident de l’Inserm et mari de la ministre, avait révo­qué le sta­tut de « fon­da­tion » des IHU, pour reprendre le contrôle sur leur recherche. Le pro­fes­seur Raoult était direc­te­ment visé par cette direc­tive.

Par ailleurs le même mon­sieur Levy avait par­ti­ci­pé à l’inau­gu­ra­tion du labo­ra­toire P4 à Wuhan. Or c’est de Wuhan qu’est par­ti le virus. Quel est le lien entre tout cela ?

Le 13 jan­vier 2020, alors que l’épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chlo­ro­quine (le fameux remède) dans les sub­stances véné­neuses (dis­po­nible seule­ment sur ordon­nance), alors que, on vient de le voir, cette sub­stance est uti­li­sée depuis plu­sieurs siècles.

En 1925 le doc­teur Louis Destouches publiait le trai­té « La qui­nine en thé­ra­peu­tique ». Mais le doc­teur Louis Destouches est plus connu sous le pseu­do­nyme Louis-Ferdinand Céline. Est-ce cela qui fait reje­ter cette thé­ra­pie par les époux Levy-Buzyn ? Par pure idéo­lo­gie ? Contrairement aux pré­co­ni­sa­tions du Pr Raoult, Emmanuel Macron confine la popu­la­tion, refuse le dépis­tage de masse, refuse le bou­clage des fron­tières. Il revien­dra ensuite sur cer­taines de ses déci­sions sca­breuses.

Entretemps Agnès Buzyn est débar­quée du gou­ver­ne­ment pour aller au casse-pipe face à Anne Hidalgo lors des muni­ci­pales à Paris. C’est un échec cui­sant. Prise de remords ou par ran­cœur, elle vien­dra s’é­pan­cher publi­que­ment, expli­quant que le gou­ver­ne­ment était au cou­rant de l’hé­ca­tombe à venir depuis long­temps déjà, qu’il y avait des solu­tions, mais qu’il n’a pas agi en consé­quence.

Depuis, les langues se délient peu à peu… On apprend en quelques jours que :

• Le stock de chlo­ro­quine de la phar­ma­cie cen­trale fran­çaise a été pillé [source LCI].

• Que Donald Trump met la chlo­ro­quine à la dis­po­si­tion de tous les Américains.

• Que le Maroc a ache­té les stocks de chlo­ro­quine de Sanofi à Casablanca.

• Que le Pakistan va accroître sa pro­duc­tion de chlo­ro­quine à des­ti­na­tion de la Chine.

• Que la socié­té Teva en Israël va livrer gra­tui­te­ment plus de 10 mil­lions de doses de chlo­ro­quine aux USA.

Revenons à notre maire de Nice. Fort de sa gué­ri­son grâce à la chlo­ro­quine et sans réponse du gou­ver­ne­ment, Christian Estrosi a appe­lé direc­te­ment Sanofi pour que cette entre­prise livre de la chlo­ro­quine aux hôpi­taux de Nice.

Puis, sous la pres­sion du Professeur Raoult, un test à grande échelle de la chlo­ro­quine a com­men­cé fina­le­ment en France, sous la direc­tion de l’Inserm (!), qui veut « refaire les expé­ri­men­ta­tions dans d’autres centres médi­caux indé­pen­dants » : ce qui pren­dra 6 semaines de plus… alors que plu­sieurs méde­cins disent aujourd’­hui se pas­ser de l’au­to­ri­sa­tion gou­ver­ne­men­tale et com­men­cer à uti­li­ser le médi­ca­ment à une plus grande échelle…

Pour être com­plet, il faut savoir que :