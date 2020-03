Chloroquine : série noire

Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses

La ministre des soli­da­ri­tés et de la san­té,

Vu le code de la san­té publique, notam­ment les articles L. 5132–1, L. 5132–6, L. 5132–7 et R. 5132–1 ;

Vu l’arrêté du 22 février 1990 modi­fié por­tant ins­crip­tion sur les listes I et II des sub­stances véné­neuses défi­nies à l’article L. 5132–6 du code de la san­té publique ;

Vu l’avis du direc­teur géné­ral de l’Agence natio­nale de sécu­ri­té sani­taire de l’alimentation, de l’environnement et du tra­vail en date du 12 novembre 2019 ;

Sur pro­po­si­tion du direc­teur géné­ral de l’Agence natio­nale de sécu­ri­té du médi­ca­ment et des pro­duits de san­té en date du 13 décembre 2019,

Arrête :

Article 1

Est clas­sée sur la liste II des sub­stances véné­neuses l’hydroxychloroquine sous toutes ses formes.

Article 2

Le direc­teur géné­ral de la san­té et le direc­teur géné­ral de l’Agence natio­nale de sécu­ri­té du médi­ca­ment et des pro­duits de san­té sont char­gés, cha­cun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré­sent arrê­té, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 13 jan­vier 2020.

Pour la ministre et par délé­ga­tion :

Le direc­teur géné­ral de la san­té,

J. Salomon