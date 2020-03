L’exemple allemand ? Quand ça les arrange !

Quand on veut don­ner des leçons de civisme et appe­ler à l’unité natio­nale, il ne faut pas avoir les mains sales (le « cul mer­deux », dit une expres­sion popu­laire plus tri­viale mais ô com­bien plus ima­gée). Car, par sa poli­tique mon­dia­liste d’ultra-concurrence, le Président actuel a lar­ge­ment contri­bué au désastre.