25 mars 2020, journal de marche du 1er Régiment Gouvernemental

C’est les yeux rou­gis, au bivouac, l’air hagard, que notre chef de guerre nous a annon­cé la mise en ordre ser­ré de son armée :

Les mêmes de l’Opération Sentinelle d’hier vont cra­pa­hu­ter armés de masques et gants en latex dans le Grand Est, nou­veau ter­ri­toire per­du de la République écra­sé à plates cou­tures par Covid-19 l’en­ne­mi mon­dial.

→ La rési­lience, c’est sup­por­ter l’in­sup­por­table, accep­ter l’i­nac­cep­table pour recons­truire plus solide sur les décombres. C’est tout le contraire de « se rési­gner », c’est beau, c’est fort. Le rési­gné baisse les bras, le rési­lient les lève. C’est Boris Cyrulnik, dont toute la famille a été mar­ty­ri­sée dans les camps nazis qui a défi­ni cet état d’es­prit psy­cho­lo­gique.

→ La rési­lience, c’est du Roberto Benigni : « La vie est belle » ou « plus belle la vie », son film émou­vant où Guido fait pas­ser son fils à tra­vers les camps nazis dans la joie et la bonne humeur.

→ La rési­lience, c’est Martin Gray (le faus­saire anti­quaire) qui « Au nom de tous les miens » a per­du toute sa famille dans les camps nazis, puis une deuxième fois toute sa nou­velle famille dans un incen­die au Tanneron en 1970. Il trou­ve­ra la force de se rema­rier encore deux fois et avoir 5 enfants : record abso­lu de la rési­lience.

→ La rési­lience, c’est du Rudyard Kipling : si tu es viré par la porte et que tu reviens par le fenêtre,« tu seras un homme, mon fils ».

Au vu de ces exemples, les camps de concen­tra­tion res­te­ront pour l’é­ter­ni­té les hauts lieux de la rési­lience. Les rési­lients ont bien su s’en­ri­chir après les camps nazis. Les Français sau­ront bien rebon­dir le jour d’a­près les mou­roirs Covid-19.