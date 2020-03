Nice-Matin nous interdit de réfléchir (suite)

Faisons preuve d’intelligence !

Étymologie : (XIIe siècle) Emprunté au latin intel­li­gen­tia, « facul­té de per­ce­voir, com­pré­hen­sion, intel­li­gence », déri­vé de intellĕgĕre, com­po­sé du pré­fixe inter- (« entre ») et du verbe lĕgĕre (« cueillir, choi­sir, lire »).

On peut se deman­der quels sont les liens entre :

• L’observatoire du conspi­ra­tion­nisme et des théo­ries du com­plot

• La Fondation pour la Mémoire de la Shoah et

• la lutte contre la haine anti-LGBT.

Se poser la ques­tion, c’est y répondre. Voilà pour­quoi Rudy Reichstadt et ses appuis média­tiques tentent déses­pé­ré­ment de nous inter­dire de réflé­chir. Il enfonce le clou à la masse :

Être complotiste, c’est être antisémite !

Mais pour­quoi ?