Faut-il encore distinguer le singulier du pluriel ?

L’Éducation natio­nale est lour­de­ment res­pon­sable de cette dégra­da­tion. Au lieu d’ins­truire, elle a choi­si d’é­du­quer (étym. « conduire dehors »). L’Éducation natio­nale se veut à l’a­vant-garde de toutes les réformes qui dépré­cient le dis­cer­ne­ment. Dès le CP, nos ensei­gnants invitent leurs petits élèves à s’in­ter­ro­ger sur le choix de leur sexe.

Par la suite on en arrive à l’é­cri­ture moderne et pro­gres­siste dite « inclu­sive » puisque le mas­cu­lin et le fémi­nin doivent être indif­fé­ren­cié-e‑s :

Les com­plo­tistes diront que c’est fait exprès.

Alors pour­quoi pas une nou­velle dégra­da­tion avec l’in­clu­sion du plu­riel afin de ne plus le dis­tin­guer du sin­gu­lier. Puisqu’on ne dis­tingue plus le genre, il n’y as pas de rai­son de conti­nuer à dis­tin­guer le nombre. Du reste, on ne dis­tingue plus rien du tout ! Mais puis­qu’on vous dit que c’est LE Progrès !

En tout cas, pas pour tout le monde.

Massimo Luce