Le jour d’après se dévoile peu à peu

Le diable est dans les détails. Dans ce long dis­cours fleuve tran­quille du 13 avril, il est des eaux tumul­tueuses. Ce pas­sage est sans doute le plus effrayant. Après avoir avoué qu’on sera inca­pable de pro­duire les tests à par­tir du 11 mai : « Nous n’al­lons pas tes­ter toutes les Françaises et tous les Français, cela n’au­rait aucun sens. » Macron déclare : « Plusieurs inno­va­tions font l’ob­jet de tra­vaux avec cer­tains de nos par­te­naires euro­péens, comme une appli­ca­tion numé­rique dédiée qui, sur la base du volon­ta­riat et de l’a­no­ny­mat, per­met­tra de savoir si, oui ou non, l’on s’est trou­vé en contact avec une per­sonne conta­mi­née. »

Christophe Barbier, en bon petit mou­ton de la Macronie ouvre la boite de Pandore. C’est par­ti pour la lobo­to­mi­sa­tion média­tique des cer­veaux : les « pour » , sans doute pro­fon­dé­ment son­dés avec lubri­fiants, l’emportent déjà.

Comprenez donc qu’il vous fau­dra déam­bu­ler en socié­té avec votre télé­phone cré­celle qui tin­tin­na­bu­le­ra à votre entou­rage votre état de mor­ta­li­té trans­mis­sible. Comme au bon vieux temps des lépreux, mais ver­sion 2.0.

En réa­li­té, cette appli­ca­tion n’au­ra aucun sens, aucune effi­ca­ci­té, « ils » le savent. Mais ce sera un ÉNORME POINT MARQUÉ pour le contrôle total des popu­la­tions. Certes de nom­breuses ques­tions per­sistent :

• Quelle auto­ri­té indi­que­ra sur le télé­phone votre état de conta­gio­si­té ? Quel sera la légi­ti­mi­té de celle-ci ?

• Une fois iden­ti­fié et conta­mi­né, qui véri­fie­ra que vous n’a­vez pas emprun­té le télé­phone sain de quel­qu’un d’autre pour pou­voir sor­tir tran­quille ?

• Aura-t-on le droit de sor­tir sans son télé­phone mou­chard ?

• Va-t-on en pro­fi­ter pour balan­cer la 5G volon­tai­re­ment obli­ga­toire ?

• À par­tir de quel âge les enfants devront-ils sor­tir faire du tobog­gan avec leur télé­phone ?

• Comment le télé­phone fera le tri entre por­teurs sains et le reste du monde, sachant que les tests qui ne servent à rien ne seront pas effec­tués sys­té­ma­ti­que­ment.

On peut ain­si conti­nuer à trou­ver toutes les absur­di­tés d’un tel sys­tème, vous l’au­rez com­pris, le but ultime est caché.

Revenons sur cette hypo­cri­sie abso­lue appe­lée « sur la base du volon­ta­riat ». Ce sera évi­dem­ment à terme une condi­tion sine qua non pour que vous puis­siez être décon­fi­nés. Vous aurez donc le libre choix entre

→ la peste (Rester éter­nel­le­ment dans votre gour­bi)

→ ou le cho­lé­ra (sor­tir espion­nés, tra­cés, tra­qués).

De plus, votre télé­phone pour­ra conte­nir toutes les nuances de décon­fi­ne­ment. Relié au centre des contra­ven­tions de Rennes, plus fort que les radars rou­tiers.

Vous connais­sez beau­coup de gens qui ont refu­sé le comp­teur Linky, au pré­texte que ce der­nier envoie toutes vos infor­ma­tions de vie sur Internet, donc à la terre entière ? Si vous êtes chez vous, si vous rechar­gez votre véhi­cule élec­trique, si vous étei­gnez la lumière en sor­tant. NON, le chan­tage à la moder­ni­té a gagné !

Nous allons tous être des volon­taires dési­gnés d’of­fice par le pou­voir exé­cu­tif Macron qui achève de nous exé­cu­ter.

Alors étape sui­vante, tou­jours sur la base du volon­ta­riat, bien sûr : on vous pré­sen­te­ra comme beau­coup plus pra­tique, beau­coup plus simple, beau­coup plus mieux : l’im­plant RFID (Radio Frequency IDentification).