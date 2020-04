Liberté de la presse : là aussi la France s’enfonce

Du côté des exac­tions, elle se situe à la 35e place mon­diale, avec un score de 44,66 (en hausse éga­le­ment), ce qui la place entre la Mauritanie et Israël ! Ce qui semble mal­heu­reu­se­ment évident après la crise et les mani­fes­ta­tions des Gilets Jaunes tout au long de l’an­née der­nière, où les mani­pu­la­tions des médias ins­ti­tu­tion­nels étaient gro­tesques et omni­pré­sentes.

Une ana­lyse de ce clas­se­ment montre très rapi­de­ment qu’en France, (pays dont le mot « liber­té » figure au fro­ton de toutes les mai­ries et de la plu­part des édi­fices publics), la liber­té de la presse conti­nue de s’é­tio­ler sous le macro­nisme. Il n’est qu’à regar­der le trai­te­ment de l’in­for­ma­tion par toutes les chaines de télé­vi­sion natio­nales, dont les jour­naux ne dif­fèrent que par les pré­sen­ta­teurs, les titres étant rigou­reu­se­ment les mêmes (la palme reve­nant quand même à BFM, pour toutes les cour­bettes et tous les aban­dons affi­chés chaque heure de chaque jour­née). C’est la même chose avec les grandes sta­tions de radio, où l’on retrouve d’ailleurs de plus en plus les vedettes de l’in­for­ma­tion télé­vi­suelle.

Dans la presse écrite, tous les grands jour­naux sont sous la coupe de mil­liar­daires amis de l’Élysée (y com­pris notre Nice-Matin, comme nous vous l’ex­pli­quions récem­ment). Il n’y a plus d’op­po­si­tion, comme vous pou­vez le consta­ter sur les info­gra­phies publiées par le Monde Diplomatique :

Quant à l’in­for­ma­tion sur Internet, la coupe des puis­sants est certes moins pré­sente, mais on y trouve quand même le reflet de ce qui se passe sur les écrans ou dans les jour­naux. Les « réseaux sociaux », qui ont pris tant d’im­por­tance dans la cir­cu­la­tion des infor­ma­tions aujourd’­hui, sont sous le joug des même puis­sants du Système.

Ne vous éton­nez pas si la France sombre dans le clas­se­ment mon­dial de Reporters Sans Frontières. Dans ce domaine aus­si la France s’en­fonce. Par voie de consé­quence elle s’en­fonce dans le domaine de l’ins­truc­tion, de son niveau d’é­veil poli­tique, de son niveau éco­no­mique. Nous devons résis­ter à cette déca­dence.