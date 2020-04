Au bal masqué

À Cagnes-sur-Mer, les masques tombent comme à Gravelotte

On n’est jamais trop pru­dent. Comme chaque matin, je m’é­quipe NBC pour aller cher­cher mon cour­rier à 30 mètres. Casque Adrian (des fois que), masque de chi­rur­gien véni­tien dou­blé d’un masque à pous­sières de plâ­trier (« Qui peut le plus, peut le moins »), les mains badi­geon­nées de gel alam­bi­qué mai­son (vod­ka mélan­gée avec du savon liquide).

La boite aux lettres donne sur la rue, donc je me signe l’au­to­ri­sa­tion de sor­tie, évi­dem­ment. Et là… sur­prise ! Louis Nègre mon bon maire aux petits soins a glis­sé dans ma fente une ver­sion papier de ses mesures Covid-19. Rassurez-vous, si vous n’a­vez pas la chance d’a­voir un code pos­tal cagnois, il existe une ver­sion numé­rique pour le reste du monde :

Bonne nou­velle, je vais pou­voir remettre en déco mon masque à miasmes et per­ce­voir le loup muni­ci­pal. Attention cepen­dant à bien res­pec­ter le pro­to­cole de per­cep­tion sans doute ins­pi­ré des tickets de ration­ne­ment dans les BOF (beurre-œuf-fro­mages) jus­qu’en 1949. La dis­tri­bu­tion, les anciens connaissent.



Modalités de distribution des 50 000 masques

À par­tir du 1er mai, la ville remet­tra, par étapes suc­ces­sives, à cha­cun d’entre vous ces masques alter­na­tifs com­man­dés. Ils pour­ront être por­tés quatre à six heures par jour, dès l’âge de 3 ans.

Pour reti­rer votre masque, il faut rem­plir un for­mu­laire obli­ga­toire. Je m’exé­cute.

Après avoir sélec­tion­né le « Pour reti­rer votre masque, mer­ci de rem­plir le for­mu­laire obli­ga­toire sui­vant en com­men­çant par choi­sir le lieu de retrait dési­ré » et je m’a­ven­ture dans le for­mu­laire laby­rinthe.

La for­mule « étapes suc­ces­sives » m’in­quiète. Il s’a­git bien de reti­rer un simple masque, pas d’être tou­ché par la grâce.

Après avoir sélec­tion­né le « drive de retrait muni­ci­pal » [sic] , je rem­plis le bon à sai­sir. Je valide l’af­faire par un code à 6 chiffres reçu sur mon télé­phone mobile. Double authen­ti­fi­ca­tion, comme à la banque. C’est bien orga­ni­sé, haute sécu­ri­té pour un pro­duit d’en­jeu stra­té­gique, il ne fau­drait pas qu’un petit malin aille pira­ter un masque indu.

Aussitôt ren­sei­gné, ma mes­sa­ge­rie élec­tro­nique affiche le lais­ser-pas­ser pour le Graal.

hhh Bonjour … Votre rendez-vous est confirmé : Date : Le lun­di 4 mai à … Avec : Cagnes-sur-mer (Fourniture de masques) Pour : 1 per­sonne Lieu : Mairie Annexe du Haut de Cagnes

4 Place Docteur Joseph Maurel

06800 Cagnes-sur-Mer Déplacer

ou annu­ler mon ren­dez-vous Documents

à appor­ter Justificatif de domi­cile à Cagnes-sur-Mer (taxe habi­ta­tion, fac­ture d’eau, d’élec­tri­ci­té)

Pièce d’identité ou copie avec pho­to pour chaque adulte à équi­per

Livret de famille pour les enfants Ajouter ce ren­dez-vous à votre calen­drier : Google iCal

/​Outlook En cas d’empêchement, vous pou­vez annu­ler sim­ple­ment : Annuler En cli­quant ci-des­sus Ce ren­dez-vous a été pris avec Synbird,

l’ap­pli­ca­tion de prise de ren­dez-vous MADE IN THE ALPS

Et voi­là, plus besoin d’al­ler ache­ter au mar­ché noir (reven­deurs faci­le­ment iden­ti­fiables) des masques exor­bi­tants et qui plus est, fre­la­tés.

Dis-moi « quel masque tu portes, je te dirai qui tu es ». Le masque fait le moine comme le voile fait la fat­ma. Si tou­te­fois votre stan­ding ne sup­porte pas le prêt-à-por­ter, il existe de nom­breux sites pri­vés qui vous pro­posent ces acces­soires de mode qui vous per­met­tront de cir­cu­ler élé­gam­ment en ville. Personnellement, j’ai opté pour un Vichy coor­don­né.

Quoi qu’il en soit, com­men­cez à pré­pa­rer votre levée d’é­crou le 11 mai. Nul doute qu’à par­tir de cette date, le masque qui ne ser­vait à rien hier sera obli­ga­toire demain ; com­prendre ver­ba­li­sable évi­dem­ment. Traqués par les drones, les héli­co­ptères, le porte-avion CDG ayant été mis hors de com­bat (au bout d’un mois de guerre, comme en 39), votre amende n’est pas encore fixée, je ver­rais bien un petit 235 euros, non ?

Il y a des masques en quan­ti­té dans tous les pays du monde. En France on a quand même une répu­ta­tion de sys­tème D à tenir. La b… et le cou­teau.

Ah ! si seulement on avait autant de masques que d’élus…

Michel Lebon