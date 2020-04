Les portes du pénitencier

Personnellement, j’ha­bite une rési­dence dans laquelle il n’y a pas de chauves-sou­ris enra­gées. Donc niveau coro­na­vi­rus c’est assez tran­quille. Par contre pour nous tous : amis, famille, une vie anes­thé­siée depuis des semaines main­te­nant et pour des mois à venir. Impossible de sor­tir, de pro­fi­ter de tous ces gens qui nous sont chers. La joie simple de faire une sor­tie vélo sur les che­mins ou s’ar­rê­ter boire un pot au bis­trot.

Mais surtout gagner sa vie !

Tout le monde n’est pas sala­rié (en chô­mage tech­nique) ou fonc­tion­naire (salaire plein). Des mil­liers d’ar­ti­sans et de petits patrons ne gagnent plus rien depuis deux mois !

Et ce n’est que le début. On nous pré­pare le ter­rain en ancrant bien pro­fon­dé­ment dans les cer­veaux sidé­rés que la fête de la geôle volon­taire pour­ra durer jus­qu’à la Saint-Glinglin. Pour cer­tains, cela ne pose aucune pro­blème. Les spec­tacles des artistes paten­tés conti­nuent d’être dif­fu­sés à la télé­vi­sion (vous pou­vez don­ner ce que vous vou­lez), les cocus s’ap­plau­dissent au bal­con à 20 heures, la vie sociale du scot­ché au cana­pé s’or­ga­nise dans la joie et la bonne humeur. Il va nous fal­loir attendre que le vac­cin et la puce RFID que nous pré­pare Bill Gates, grand patron de l’hô­pi­tal OMS, soit dis­tri­bué à toute l’Humanité.