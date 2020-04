Mais où est passée la grippe saisonnière ?

Ça ne vous rap­pelle rien ? On s’a­per­çoit qu’il y a donc une grande simi­li­tude entre la grippe sai­son­nière et le Covid 19. On peut donc légi­ti­me­ment se poser la ques­tion, puisque le mois d’a­vril est géné­ra­le­ment la fin de l’ob­ser­va­tion de la grippe sai­son­nière qui dis­pa­raît à cette date :

Combien de personnes la grippe saisonnière a‑t-elle tué en 2020 ?

Hier soir, à 17h28, la France comp­tait offi­ciel­le­ment 21 856 morts du Covid-19, et le 7 mars, La Voix du Nord décla­rait 72 décès dus à la grippe sai­son­nière. Vous avez bien lu : 72 morts en 4 mois !

Où sont donc les 10 000 morts statistiquement prévus par Santé Publique France ?

La grippe sai­son­nière n’a donc presque pas tué cette année ! À moins, à moins… à moins que les décès dus à cette grippe sai­son­nière n’aient été comp­ta­bi­li­sés avec ceux dûs au Covid !

Une banale opé­ra­tion sous­trac­tive sur la base de 10 000 décès par an nous don­ne­rait donc pour 2020 : un peu plus de 11 000 morts par le coro­na­vi­rus. Ça change un peu la donne !

Si j’é­tais com­plo­tiste, j’i­ma­gi­ne­rais que ces chiffres ont peut être ser­vi à obli­ger les Français à se confi­ner, à blo­quer l’é­co­no­mie du pays, en atten­dant une vac­ci­na­tion mas­sive obli­ga­toire… que sais-je encore. Heureusement, je ne suis pas com­plo­tiste !

Patrice LEMAÎTRE