Ma bonne semaine de mauvaise foi (17 mai 2020)

Lundi 11 mai 2020

Ça y est, c’est la grande ren­trée dans les écoles. Les élèves sont par­qués dans des cases, les bal­lons ran­gés sous clé dans les bacs. Les syl­labes sont dif­fi­ciles à répé­ter avec le masque sur le nez. Sur le bureau, une caisse en poly­sty­rène pour mettre la tête. À la can­tine pour ceux qui osent encore man­ger, plus de bataille de petits suisses… Ce n’est vrai­ment plus ce que c’é­tait.

On a vu que les méde­cins allaient être rému­né­rés pour la dénon­cia­tion des cas de virus, les ensei­gnants n’ont pas cette chance. Eux, ils devront dénon­cer, mais sans prime, sans dédom­ma­ge­ment.… On apprend en effet sur le site de l’Éducation natio­nale ce judi­cieux conseil :

« des enfants peuvent tenir des pro­pos mani­fes­te­ment inac­cep­tables. La réfé­rence à l’au­to­ri­té de l’Etat pour per­mettre la pro­tec­tion de chaque citoyen doit alors être évo­quée, sans entrer en dis­cus­sion polé­mique. Les parents seront aler­tés et reçus par l’en­sei­gnant, le cas échéant accom­pa­gné d’un col­lègue, et la situa­tion rap­por­tée aux auto­ri­tés de l’é­cole. »

Autrement dit, s’il vient à ces chers petits l’en­vie de répé­ter ce qu’ils ont enten­du pen­dant deux mois à la mai­son, ils risquent gros !

Une manière de tes­ter un peu ce qui se dit dans les chau­mières, il paraît qu’en haut de l’État, on appré­hende un peu la suite des évé­ne­ments…

Après les appels offi­ciels de la ville de Nice à dénon­cer, nous sommes vrai­ment dans l’ère Vichy 2.0 !

Mardi 12 mai 2020

On est donc pas­sé d’une auto­ri­sa­tion de sor­tie sur une dis­tance de 1 km à une dis­tance de 100 km. Cent fois plus, vous voyez le cadeau ! Mais pour­quoi 100 ? Pourquoi pas 50 ou 200 ? Où sont-ils allés cher­cher ce nombre ? Est-ce parce qu’il cor­res­pond plus ou moins à la taille moyenne d’un dépar­te­ment ? Ça pour­rait éven­tuel­le­ment être une expli­ca­tion presque logique. Mais non. Le gou­ver­ne­ment avait bien étu­dié son affaire et a sui­vi les consignes don­nées par le « manuel du par­fait petit confi­neur », paru il y a déjà long­temps, en 1949.… Vous y êtes ? Non ?

Tout sim­ple­ment dans « 1984 » de Georges Orwell :

Mercredi 13 mai 2020

Les joies du mon­dia­lisme, nous vous les décri­vons dans nos colonnes à lon­gueur d’an­née : la viande qui part de France, fait le tour du monde et revient dans votre assiette, les petits viet­na­miens qui bossent 12 heures par jour pour four­nir votre maga­sin Zara, les futurs archi­tectes et bio­lo­gistes qui débarquent sur les côtes ita­liennes avant d’ar­ri­ver chez nous, etc.

Nous aurons bien­tôt en France une nou­velle chance, pour nos abeilles cette fois. Vous connais­siez le fre­lon asia­tique, grand des­truc­teur de ruches ? Et bien voi­ci main­te­nant le fre­lon géant asia­tique ! Qui peut le moins peut le plus !

D’une lon­gueur de 7,5 cm, ce fre­lon tue 100 fois plus d’a­beilles que son « petit » frère. Bon, d’ac­cord, il n’a été vu qu’aux USA (je suis d’ailleurs sur­pris que les TV n’aient pas encore accu­sé Trump!), mais il sera bien­tôt chez nous comme leurs films, leur bouffe, leur musique…

Scénario pré­vu pour l’ar­ri­vée en France :

Il n’est pas dan­ge­reux, et puis, il n’existe que quelques spé­ci­mens.

Il s’a­vère qu’il est un peu plus dan­ge­reux que ce que l’on croyait. En fait, son venin est mor­tel pour l’homme (50 morts au Japon)

Il fau­drait un bio­lo­giste qui trouve un pro­duit pour l’é­loi­gner.

Il serait bon d’é­vi­ter de se pro­me­ner là où il y a des ruches, et en tous cas de bien se cou­vrir.

Les ruches doivent être iso­lées par des claus­tras cou­vertes.

On ne doit plus lais­ser les abeilles buti­ner, mieux vaut les nour­rir au sirop.

Les api­cul­teurs qui ne res­pectent pas ces condi­tions seront frap­pés d’une amende de 135€.

Je plai­sante, bien sûr…

Jeudi 14 mai 2020

Ça fait trois mois qu’on en parle… mal ! Nous allons remettre les pen­dules à l’heure.

Pourquoi dit-on « LA » CGT ? Et « LE » Medef ? Et bien parce que le nom « noyau » est dans le pre­mier cas fémi­nin (Confédération Générale du Travail) et dans le second cas mas­cu­lin (Mouvement des Entreprises de France). C’est simple.

Alors pour­quoi parle t‑on « DU » Covid 19, alors que l’on devrait dire « LA » Covid 19 ? En effet, le nom com­plet de la bête est Corona virus disease (mala­die cau­sée par le virus Corona). On devrait donc s’ap­puyer sur le nom « mala­die » et non pas sur le nom « virus » !

Heureusement, les Papys de l’Académie fran­çaise se sont pen­chés sur le cas, et nous exhortent à chan­ger cette mau­vaise habi­tude, et donc à par­tir de doré­na­vant de par­ler « DE LA » Covid 19.

Sous peine d’une amende de 135 € ?

Vendredi 15 mai 2020

« On a sans doute fait une erreur dans la stra­té­gie » (Emmanuel Macron).

« Délocaliser notre indus­trie a été une faute majeure » (Bruno le Maire).

Forte de ce constat, la socié­té Robertet, un des fleu­rons de la par­fu­me­rie gras­soise a déci­dé de s’é­tendre.… au Brésil !

La socié­té a inau­gu­ré une nou­velle uni­té de pro­duc­tion dans la région métro­po­li­taine de Sao Paulo. La céré­mo­nie d’i­nau­gu­ra­tion a eu lieu deux semaines avant la mise en œuvre de la qua­ran­taine dans l’Ütat de São Paulo.

D’après la com­mu­ni­ca­tion de Robertet, cette uni­té pré­sente une struc­ture dif­fé­ren­ciée et hau­te­ment com­pé­ti­tive, appor­tant toute l’ex­per­tise fran­çaise aux clients bré­si­liens.

Elle est dotée de pro­ces­sus modernes pour répondre aux pro­blèmes envi­ron­ne­men­taux tels que le trai­te­ment des déchets et la réuti­li­sa­tion des eaux de Grâce à des équi­pe­ments de pointe, l’en­vi­ron­ne­ment de tra­vail devient encore plus confor­table et plus sûr.

Ce nou­veau site indus­triel per­met­tra non seule­ment d’é­lar­gir davan­tage les parts de mar­ché, mais aus­si de tri­pler la pro­duc­tion de fra­grances fines et d’a­rômes ali­men­taires en Amérique du Sud.

On sup­pose qu’il n’y avait plus de place en France pour construire cette nou­velle uni­té.

Et vous croyez que tout va chan­ger le Jour d’Après ?

Samedi 16 mai 2020