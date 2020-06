Black Fury

Thionville : le lycée Colbert-Sophie Germain sera débap­ti­sé. Il por­te­ra désor­mais le nom de l’activiste afro-amé­ri­caine Rosa Parks. La Région Grand Est, diri­gée par Les Républicains, a vali­dé ce ven­dre­di 19 juin ce chan­ge­ment de nom. Le pré­sident et ancien maire de Mulhouse, Jean Rottner, a vali­dé cette déci­sion cédant encore un peu plus au délire des groupes de pres­sion racia­listes. Quel rap­port y a t‑il entre Rosa Parks et le pas­sé de notre pays ? Aucun ! Avait-on besoin de débap­ti­ser ce lycée aus­si pré­ci­pi­tam­ment ? Nos diri­geants poli­tiques tombent dans le piège du paral­lèle sca­breux entre l’af­faire Floyd et l’af­faire Traoré, orches­trée des deux côtés de l’Atlantique par une mani­pu­la­tion déclen­chée par les relais sub­ver­sifs de l’Open Society de George Soros. Si l’on vou­lait vrai­ment faire un paral­lèle his­to­rique entre la France et les USA, les exemples ne manquent pas, de Lafayette à Charles Lindbergh… Mais Les Républicains n’en ont cure, il faut céder à la pres­sion et glo­ri­fier — en ces temps qui courent — la cou­leur noire, d’où qu’elle vienne.

Lille : entre 200 et 300 per­sonnes ont mani­fes­té ce same­di devant la sta­tue du géné­ral Faidherbe, pour­tant séna­teur socia­liste du Nord, accu­sé d’a­voir par­ti­ci­pé à la colo­ni­sa­tion de plu­sieurs pays.