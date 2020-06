Effervescence anti-raciste : George Soros à la manœuvre

De son poste de pilo­tage, George Soros donne des notes de confor­mi­té à la Bien Pensance, et juge que « l’Europe n’est pas inno­cente à l’é­gard du racisme ». Open Democracy est l’une des innom­brables cel­lules sub­ver­sives de sa nébu­leuse Open Society. L’un de ses sbires paten­tés, Adam Bychawsky, publie un article dans lequel le jeune mili­tant s’é­rige en juge des bons com­por­te­ments des pays euro­péens en matière de racisme.

Morceaux choisis :

(en carac­tères ita­liques le texte publié par l’é­di­to­ria­liste d’Open Democracy)

Depuis que George Floyd a été tué en garde à vue le mois der­nier, sa mort s’est réper­cu­tée bien au-delà de Minneapolis.

→ Comprenez : notre action média­tique grâce à nos mul­tiples relais trans­na­tio­naux a per­mis de déclen­cher un vaste mou­ve­ment de pro­tes­ta­tion sur la seule mort d’un mani­fes­tant à Minneapolis.

Au Royaume-Uni, des mani­fes­ta­tions Black Lives Matter ont eu lieu dans tout le pays et ont relan­cé les cam­pagnes de sup­pres­sion des sta­tues et des monu­ments com­mé­mo­ra­tifs liés à la traite des esclaves.

→ Comprenez : c’est une bonne nou­velle ! Ce mani­fes­tant noir à Minneapolis a conduit à débou­lon­ner les sta­tues de plu­sieurs per­son­nages his­to­riques.

En Italie, les mani­fes­ta­tions ont éga­le­ment pro­vo­qué un chan­ge­ment dans les pro­pos sur la race. Mais comme l’é­crit Nadeesha Uyangoda le 50.50, les poli­ti­ciens et les médias refusent obs­ti­né­ment de recon­naître le racisme sys­té­mique. “La réti­cence de l’Italie à faire face à son pas­sé colo­nial a fait place au déni, à la dis­tor­sion his­to­rique et, fina­le­ment, à l’i­dée que les Italiens ne peuvent pas être racistes”, écrit-elle.

→ Comprenez : Nous allons y remé­dier !

En France, le meurtre de George Floyd a per­mis de faire le lien immé­diat avec Adama Traoré, un jeune noir décé­dé en garde à vue en 2016.

→ Comprenez : bien que nous nous soyons lour­de­ment plan­tés sur le cas­ting en mon­tant en exergue un délin­quant notoire, notre puis­sance poli­ti­co-média­tique a par­fai­te­ment fonc­tion­né. À tel point que :

Chris Myant explique com­ment la police fran­çaise a atteint un point cri­tique – et pour­quoi Emmanuel Macron a eu du mal à maî­tri­ser les mani­fes­ta­tions.

→ Comprenez : notre action en France est très avan­cée, le Président lui-même ne contrôle plus la situa­tion. En outre :

• Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a pro­té­gé une mani­fes­ta­tion inter­dite au nom de l’émo­tion com­pré­hen­sible sus­ci­tée par le meurtre d’un mani­fes­tant à Minneapolis tan­dis qu’il fait tirer avec des LBD dans le visage des Gilets Jaunes ; c’est une belle vic­toire.

• Autre belle vic­toire au plus haut niveau du gou­ver­ne­ment en France : la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a pro­po­sé de rece­voir la famille délin­quante d’Adama Traoré, mais celle-ci a refu­sé ! Peut-être crai­gnait-elle un piège et d’être embar­quée direc­te­ment en pri­son ?

• Belle satis­fac­tion éga­le­ment avec l’a­gi­ta­tion de l’ancien milieu de l’équipe de France de foot, Vikash Dhorasoo, can­di­dat mal­heu­reux aux muni­ci­pales de Paris dans la liste La France Insoumise qui a déclen­ché un magni­fique buzz média­tique en pro­po­sant de débou­lon­ner la sta­tue de Gallieni.

Les per­sonnes qui ne veulent pas voir dans cette sou­daine effer­ves­cence « anti-raciste » une démarche orches­trée au niveau inter­na­tio­nal pour par­ache­ver la des­truc­tion des peuples, des nations et de leur Histoire, sont com­plices — volon­taires ou pas, conscientes ou même pas — du mil­liar­daire Soros.

Georges Gourdin