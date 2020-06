Hommage à quelques grands coloniaux

Avec les mani­fes­ta­tions musul­manes dans Paris, le 10 novembre 2019, puis les défi­lés, émeutes, débou­lon­nages et autres sac­cages de sta­tues, à l’initiative des isla­mo-gau­chistes, des « racia­listes » et des amis du clan Traoré, la France dégé­né­res­cente vient de fran­chir une nou­velle étape dans sa repen­tance hon­teuse, son mea culpa per­pé­tuel, à l’égard de ses anciens colo­ni­sés.

Quelques jours plus tard, une étape – encore plus inquié­tante – était fran­chie, à Dijon : cette ville bour­geoise a connu quatre nuits d’émeutes, de gué­rilla urbaine, entre des Maghrébins et des Tchétchènes. Et ce conflit eth­nique – sur fond de divers tra­fics – a été arbi­tré… dans une mos­quée, par deux imams.

Ainsi donc, c’est la loi coranique – la Sharia – qui s’applique dorénavant chez nous !

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, si prompt à faire bas­ton­ner les « Gaulois » mécon­tents, a « tolé­ré » des mani­fes­ta­tions pour­tant inter­dites, au nom de l’émotion sou­le­vée par la mort d’un délin­quant malien… quatre ans plus tôt. Quant à l’avorton pré­si­den­tiel, en vue de sa réélec­tion en 2022, il conti­nue à cares­ser la « diver­si­té » dans le sens du poil cré­pu : alors que son rôle est de faire res­pec­ter l’ordre répu­bli­cain, il pré­fère lais­ser faire les cas­seurs. Il est vrai qu’il avait annon­cé la cou­leur (sans jeu de mots facile !) lors de la « Fête de la Musique », en 2018, en invi­tant des inver­tis allo­gènes à chan­ter, à brailler, leur mépris de la France au Palais de l’Élysée. Le même a choi­si, comme porte-parole, une Sénégalaise(1) qui accu­mule les men­songes et les bourdes sur les pla­teaux télé. Elle s’est même van­tée d’ « assu­mer de men­tir pour pro­té­ger le pré­sident ».

Avec Macron et sa clique d’incapables, on croit tou­jours avoir tou­ché le fond. Et bien non ! Il est dit que nous boi­rons la coupe jusqu’à la lie, jusqu’à l’Hallali, puis jusqu’à l’halal tout court.

À peine décon­fi­nés, nous sommes à nou­veau cri­ti­qués, vili­pen­dés, insul­tés, par des gens qui devraient pour­tant être éter­nel­le­ment recon­nais­sants de ce que la France a fait pour eux.

Et bien, je m’autorise ici à rendre hom­mage à quelques grands Français qui, par leur cou­rage et leur volon­té, ont per­mis que les peu­plades afri­caines ne meurent plus de faim, qu’elles arrêtent de s’entretuer dans des guerres tri­bales, ou qu’elles cessent d’être mas­si­ve­ment déci­mées par les mala­dies tro­pi­cales comme la mala­ria.

Commençons par celui qui don­na son nom à la capi­tale du Tchad – Fort Lamy – avant qu’elle ne choi­sisse de s’appeler N’Djamena en 1973. François-Joseph Amédée Lamy : est né le 7 février 1858 à Mougins (06). Il est mort le 22 avril 1900 à Kousseri (Cameroun). Très jeune, il sou­haite deve­nir sol­dat dans « la Coloniale ». Il entre à 10 ans au Prytanée mili­taire(2).

En 1879, il sort de Saint-Cyr avec le grade sous-lieu­te­nant. Il est affec­té au 1er Régiment de Tirailleurs Algériens, découvre l’Afrique saha­rienne et par­ti­cipe à la colo­ni­sa­tion de la Tunisie.

En 1884, il part pour le Tonkin pour deux ans.

De retour à Alger en 1887, il est affec­té auprès du géné­ral com­man­dant la divi­sion d’Alger.

En 1893, il par­ti­cipe à la « Mission Le Châtelier », qui étu­die la pos­si­bi­li­té d’un tra­cé d’une voie de che­min de fer entre la côte médi­ter­ra­néenne et Brazzaville. À cette occa­sion, Le Châtelier lui pré­sente Fernand Foureau qui envi­sage de ral­lier Alger au Lac Tchad. Il va par­ti­ci­per à cette mis­sion qui pren­dra le nom de « Mission Foureau-Lamy ». C’est au cours de cette mis­sion qu’il trou­ve­ra la mort lors des com­bats de Kousseri.

En son hon­neur, Émile Gentil don­ne­ra le nom de Lamy à la ville qu’il fon­da sur la rive droite du Chari.

Fort-Lamy qui devien­dra la capi­tale de Tchad (aujourd’hui N’Djamena).

Pierre Savorgnan de Brazza : il naît le 26 jan­vier 1852 à Castel Gandolfo (Italie) et meurt le 14 sep­tembre 1905 à Dakar.

D’origine ita­lienne, il vient à Paris et pré­pare le concours d’entrée à l’École Navale de Brest. Il en sort enseigne de vais­seau et embarque sur la « Jeanne d’Arc » pour l’Algérie.

Après la guerre de 1870, il est affec­té sur la fré­gate « Vénus » qui fait régu­liè­re­ment escale au Gabon.

En 1874, Brazza remonte deux fois le fleuve Ogooué et pro­pose au gou­ver­ne­ment fran­çais l’exploration du bas­sin de l’Ogooué jusqu’à sa source. Il pense alors que le Congo et l’Ogooué ne font qu’un. Cette expé­di­tion va durer de 1875 à 1878.

La France auto­rise une deuxième mis­sion, de 1879 à 1882, pour contrer les visées belges sur cette région de l’Afrique.

Brazza atteint le fleuve Congo en 1880. Il pro­pose au roi Illoy 1er de pla­cer son royaume sous la pro­tec­tion de la France. Illoy 1er accepte et signe un trai­té d’alliance, per­met­tant ain­si l’établissement d’un comp­toir fran­çais à Nkuna sur le fleuve Congo. Cet endroit devien­dra Brazzaville.

En 1885, Brazza est nom­mé Commissaire géné­ral du Congo fran­çais.

En 1905, il est rap­pe­lé aux affaires et repart en ins­pec­tion en Afrique. Mais sa san­té décline, au retour de son ins­pec­tion, il est contraint de débar­quer à Dakar, atteint par de fortes fièvres.

Le 14 sep­tembre 1905, il décède à six heures du soir.

Fernand Foureau : il est né le 17 octobre 1850 à Saint-Barbant (87) et décède à Paris le 17 jan­vier 1914.

Explorateur et géo­graphe du Sahara, ses neuf expé­di­tions entre 1888 et 1896, dans le Sud algé­rien, avaient éga­le­ment pour but d’étudier la pos­si­bi­li­té de réa­li­ser une voie de che­min de fer trans­sa­ha­rienne.

De 1898 à 1900, avec le com­man­dant Lamy, il entre­prend le voyage d’exploration, au départ de l’Algérie vers le Lac Tchad et pour­suit depuis le Chari jusqu’à L’Oubangui et le fleuve Congo.

Fernand Foureau est titu­laire de la Médaille d’or de la Royal Geographical Society de Londres, Commandeur de la Légion d’Honneur, Médaille Coloniale avec agrafe « Mission saha­rienne », Commandeur de l’Ordre du Dragon d’Annam, Commandeur de la Couronne de Belgique.

Il a été gou­ver­neur de Mayotte et des Comores, puis, de 1908 à1913, gou­ver­neur de la Martinique.

Émile Gentil : né le 4 avril 1806 à Volmunster (57), mort le 30 mars 1914 à Bordeaux (33).

Diplômé de l’École Navale, l’enseigne de vais­seau Émile Gentil est char­gé d’une mis­sion hydro­gra­phique au Gabon entre 1890 et 1892.

Il choi­sit ensuite d’intégrer l’administration colo­niale.

Une pre­mière mis­sion aura pour but de trou­ver une voie pra­ti­cable entre le Gabon et le Tchad. Le 27 juillet 1895 débute la remon­tée du fleuve Congo avec le « Léon Blot », un petit vapeur démon­table. Ce vapeur sera démon­té et trans­por­té à tra­vers la forêt tro­pi­cale jusqu’au fleuve Oubangui. Le « Léon Blot » remis à flot, il remonte en par­tie l’Oubangui puis le Kemo, son affluent. Puis, à nou­veau démon­té le « Léon Blot » arrive enfin au Chari.

Paul Crampel : né le 17 novembre 1864 à Nancy et décé­dé le 9 avril 1891 au Dar Kouti (en République Centrafricaine) à l’âge de 27 ans.Après des études à Perigueux puis à Bordeaux, il est enga­gé comme secré­taire par­ti­cu­lier de Pierre Savorgnan de Brazza. Il explore le nord du Congo en avril 1889.

Brazza le charge ensuite d’explorer le nord du bas­sin de l’Ogooué (qui prend sa source au Congo puis tra­verse le Gabon).

Crampel relè­ve­ra plus de 2 000 km d’itinéraires et signe­ra de nom­breux trai­tés avec les chefs locaux.

En 1890, lui est confiée la mis­sion de relier le Congo au Lac Tchad. Le 25 sep­tembre 1890 la mis­sion par­vient dans l’Oubangui-Chari, à Bangui, alors la pointe extrême de l’occupation fran­çaise.

Le 9 avril 1891, à l’âge de 27 ans, il est assas­si­né au Dar Kouti.

En mars 1897, Émile Gentil fonde le poste de Gribingui qui pren­dra le nom de Fort-Crampel en hom­mage à l’explorateur dis­pa­ru.

Paul-François-Xavier Flatters : né le 16 sep­tembre 1832 à Paris, mort le 16 février 1881 à Bir el-Garama dans le Sahara. Fils du sculp­teur Jean-Jacques Flatters, Paul Flatters est admis au lycée de Laval en 1845 où il fait de brillantes études. Il sort de Saint-Cyr en 1853.

La France envi­sage d’établir une ligne de che­min de fer trans­sa­ha­rienne entre l’Algérie et le Niger. La mis­sion d’étude et d’exploration sera confiée au lieu­te­nant-colo­nel Flatters qui, le 5 mars 1880, part de Ouargla avec 39 hommes. Le manque de vivres et la menace des popu­la­tions l’obligent à rebrous­ser che­min. Le chef toua­reg Ahitarel-ag-Mohamed-Biska refuse caté­go­ri­que­ment le pas­sage d’une troupe armée sur son ter­ri­toire. C’est un échec, mais Flatters décide de repar­tir. Le 4 décembre de la même année, il se met en marche vers le Sud saha­rien avec 93 hommes (dont 7 scien­ti­fiques), et 280 ani­maux : che­vaux, cha­meaux et ânes. Pendant deux mois, la colonne pro­gresse vers le Hoggar. Mais l’aventure s’arrêtera à Bir el-Garama. La mis­sion est atta­quée par les Touaregs Hoggar et Adjer. Tous les fran­çais sont tués. Une ving­taine d’indigènes arrivent à rega­gner Ouargla.

En 1903, Fort Flatters est fon­dé en hom­mage à l’explorateur.