Décomposition 322 (3 + 2 + 2 = 7)

322, la constance de ce nombre men­tion­né sur plu­sieurs articles concer­nant des cas de Covid-19 dans les divers médias est sta­tis­ti­que­ment impos­sible. Cela démontre for­mel­le­ment que les par­ti­sans du Nouvel Ordre Mondial n’ont que faire de la Vérité

1) D’après un lec­teur de l’article, Robert Hetic, ce nombre a pour ori­gine Skull and Bones.

Skull and Bones (lit­té­ra­le­ment Crâne et Os) est une socié­té secrète de l’université Yale aux États-Unis. Ce groupe est aus­si connu par les anglo­phones sous les noms « Chapter 322 » et « Brotherhood of Death » (« Fraternité de la Mort »).

Cette infor­ma­tion est juste, elle est faci­le­ment véri­fiable.

2) Avec l’aide les médias qu’ils pilotent, les membres de cette socié­té secrète sont en train de créer une fausse réa­li­té afin de mani­pu­ler la popu­la­tion. Ils ins­til­lent une peur sour­noise en don­nant de faux chiffres (décompte bidon comme ce 322, faux morts du Covid-19 avec addi­tion de morts d’autres patho­lo­gies, fausses sta­tis­tiques, créa­tion vir­tuelle d’un second pic…

Le virus tue certes, mais le prin­ci­pal virus est la peur(1). Ils créent ain­si une demande de pro­tec­tion et, aujourd’hui comme demain, les par­ti­sans du Nouvel Ordre Mondial (NOM) se pose­ront en sau­veurs !

La constance du nombre 322 atteste que cer­tains n’hésitent pas à signer l’origine de ces fausses infor­ma­tions. Par-là, nous avons la preuve irré­fu­table et défi­ni­tive, d’une gigan­tesque mani­pu­la­tion mon­diale(2).

Ce qui démontre clai­re­ment :

1) Qu’il existe un centre d’émission des fausses infor­ma­tions mais ce n’est pas le seul(3).

2) Que ses acteurs sont per­sua­dés de leur impu­ni­té.

3) Qu’ils se foutent com­plé­te­ment de ce que pense le peuple comme de ceux qui com­prennent leur mes­sage sub­li­mi­nal.

4) Il en découle qu’ils ont un plan solide et qu’ils vont tout faire pour qu’il réus­sisse, c’est-à-dire, si cela tourne mal pour eux, ils cou­pe­ront de façon ciblée, par exemple, inter­net.

5) Il est donc impé­ra­tif de chan­ger rapi­de­ment de stra­té­gie en pas­sant du niveau jour­na­lis­tique (des­crip­tions et ana­lyses des évé­ne­ments jour­na­liers) au niveau méta­phy­sique (des­crip­tions et ana­lyses de la Réalité Absolue et donc défi­ni­tive(4)) car l’Histoire se répète. « L’Histoire est une gale­rie de tableaux où il y a peu d’originaux et beau­coup de copies » nous pré­vient Alexis de Tocqueville. Il ne faut pas leur cou­rir après, ils s’en foutent. Il ne faut pas se conten­ter de dénon­cer leurs mani­pu­la­tions, ils s’en contre­foutent. Il faut pro­duire un énorme Choc en Retour. « L’Esprit de Dieu pla­nait sur les eaux » Génèse 1,2 – L’Alfa et l’Oméga.

Les adeptes de ces socié­tés secrètes sont de méchants singes sans queue comme les francs-maçons des loges noires qui se donnent de l’importance. Ils ne font que sin­ger la Vérité pour assoir leur Pouvoir (symé­trie). Leur sub­jec­ti­vi­té se révèle dans leurs rituels, leurs céré­mo­nies aber­rantes… et leurs actes. Se perdre dans les méandres de leurs pen­sées ne sert à rien à l’homme nor­mal. C’est comme se perdre dans les aber­ra­tions des cultes de l’ancienne Égypte, qui ne ser­vaient qu’à assoir le pou­voir de la prê­traille(5).

Bon, main­te­nant le fon­da­men­tal : Comprenons une fois pour toutes que les com­por­te­ments humains s’ancrent dans des habi­tudes, ces habi­tudes engendrent des com­por­te­ments répé­ti­tifs, des auto­ma­tismes…

Nos pen­sées posi­tives attirent une vie har­mo­nieuse alors que des pen­sées erro­nées (néga­tives, dés­équi­li­brées) sont res­pon­sables des actes néga­tifs et donc des vies néga­tives. Ces pen­sées erro­nées pro­viennent en grande par­tie d’une mau­vaise édu­ca­tion et d’une mau­vaise connais­sance de ce qu’est un être humain. Si nous chan­geons, si nous nous recen­trons sur le posi­tif, nous pou­vons rame­ner l’harmonie dans notre vie. Cela est iden­tique à la Loi d’attraction : tout ce qui nous arrive a été atti­ré par vous-même. Si nous sommes créa­teurs à 100 % de tout ce qui nous arrive, nous en assu­mons la pleine res­pon­sa­bi­li­té. Les autres n’y sont pour rien. Nous sommes donc plus une vic­time. Chaque jour nous recher­chons à éli­mi­ner ce que nous avons de noir en nous, de néga­tif. En venant au Centre, en nous recen­trons en per­ma­nence sur le posi­tif, nous deve­nons les acteurs plei­ne­ment conscient d’une vie posi­tive (texte ins­pi­ré par un article du Docteur Luc Bodin, Comment ce psy­cho­logue a gué­ri des malades men­taux…. sans même les voir !)