i l’on admet que le réchauf­fe­ment cli­ma­tique est d’origine anthro­pique – ce qui est de moins en moins évident et de plus en plus remis en cause – les éco­los obsé­dés et leurs idiots utiles que sont les gou­ver­ne­ments socia­listes auront réus­si, en trois décen­nies, le tour de force de pré­ci­pi­ter le phé­no­mène. Notamment les anti-nucléaires dont le puis­sant lob­by, enra­ci­né en Allemagne, a obte­nu la fer­me­ture des cen­trales nucléaires outre-Rhin indui­sant l’augmentation de la part du char­bon dans la pro­duc­tion élec­trique et, par voie de consé­quence, l’augmentation d’émissions de gaz à effet de serre dont le très vilain CO2.

Cette déci­sion absurde fut l’aboutissement d’une pro­pa­gande effré­née tous azi­muts pré­ten­dant rem­pla­cer l’énergie ain­si per­due par des éner­gies dites propres et « renou­ve­lables », essen­tiel­le­ment le solaire et l’éolien. On sait ce que cela a don­né (lire Allemagne : le fias­co de la tran­si­tion éner­gé­tique). Il n’empêche, nos « Khmers verts » n’entendent pas lâcher le mor­ceau : ils ont réus­si à faire fer­mer Fessenheim et comptent bien accro­cher au plus vite d’autres cen­trales à leur tableau de chasse. Peu leur importe que le solaire et l’éolien soient des éner­gies non pilo­tables, tota­le­ment aléa­toires et ter­ri­ble­ment plus oné­reuses que les cen­trales nucléaires. La Cour des comptes, qu’on ne sau­rait soup­çon­ner de par­ti pris, le rap­pe­lait en tirant, enfin, la son­nette d’alarme dans son Rapport de mars 2018 dénon­çant le coût fara­mi­neux des éner­gies non renou­ve­labes (EnR) et leur piètre effi­ca­ci­té.